Petristas esperan obtener permiso para encuentro de Petro en Cartagena

Lidy Ramírez, coordinadora y enlace de la campaña Colombia Humana para Bolívar, de Gustavo Petro a la Presidencia; y Nicolás Petro, hijo mayor del candidato, lideraron una gira de medios y reuniones con sectores en Cartagena, para hablar del encuentro que tendrá el líder del progresismo el próximo martes 20 de febrero en Cartagena en el coliseo de combate del barrio Chiquinquirá a las 4 de la tarde.

Ramírez y Petro (hijo) revelaron que estaban enfrentando algunas dificultades para la realización del encuentro masivo con el candidato.

“Hemos pasado muchas cosas. Hicimos una solicitud al Ider el 7 de febrero; 8 días después nos dicen que eso no les corresponde sino a Espacio Público, y después de tener viabilidad de la Secretaría del Interior, el visto bueno de todas las entidades, de cumplir con gastos en requisitos y haber convocado al encuentro, nos dijeron que el Ider tenía un contrato de comodato con una fundación y ese espacio está ocupado para la fecha del evento”, expresó la líder

Los organizadores aseguraron que les llegaron a hablar inicialmente de $30 millones (3 % de un salario mínimo por cada metro cuadrado) por el uso del espacio en el que se hará el encuentro. Sin embargo, la líder petrista dijo que espera que el permiso sea otorgado.

“Finalmente pagamos algo más de $1 millón porque solo nos cobraron el área donde estará la tarima de Petro; y ya tenemos el contrato en nuestras manos, solo nos queda radicar todos los papeles en la Secretaría del Interior y que nos otorguen el permiso”, expresó Martínez, quien agregó que la campaña de Petro en Bolívar “se hace con las uñas”.

“Será histórico para Cartagena”: Nicolás Petro

Por su parte, Nicolás Petro, hijo del candidato, dijo que: “Es algo curioso lo que estoy viendo en Cartagena, que no he visto en otra ciudad, y es que cobran por hacer la manifestación política, un derecho constitucional; si estos eventos los están cobrando a todos los partidos en Cartagena hay un gran problema de democracia porque quien no tenga recursos no puede hacer manifestaciones democráticas; lo otro es que no existe un protocolo que permita a los usuarios saber qué hacer, a qué entidad dirigirse, cómo tramitar el permiso porque cada entidad exige un proceso”.

El hijo de Petro invitó a los cartageneros a acudir al evento. “El pueblo de Cartagena debe acudir a este encuentro el 20 de febrero, que es histórico para la ciudad que ha venido sufriendo por la corrupción. También los invito a votar por Petro el 11 de marzo en la consulta para definir candidato”, invitó Nicolás.

“Si cumplen, hay permiso”: Distrito

Por su parte el distrito de Cartagena dio a conocer que ofrece todas las garantías necesarias para la realización de eventos en espacios públicos, siempre y cuando los organizadores de los mismos cumplan con un protocolo de requisitos exigidos para tal fin.

Respecto a la manifestación pública que promueve la campaña del precandidato a la Presidencia Gustavo Petro, la administración distrital dijo que se cuenta con todas las garantías necesarias para adelantar su evento “si cumple con la totalidad de los requisitos por la ley, los cuales aparecen en un documento público donde el gobierno da a conocer los pasos requeridos para acceder a los permisos que permitan realizar los eventos públicos”.

“Los interesados en realizar eventos públicos en Cartagena deben tener en cuenta este protocolo, que incluye atención prehospitalaria, medidas especiales consignadas desde el gobierno nacional por parte de la UNGRD, se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de Cartagena”, dijo la Alcaldía.

“Vale la pena aclarar que para eventos de carácter político y/o proselitista se debe alquilar el uso del espacio publico pues la ley prohibe el préstamo de los bienes del Estado y espacio público para campañas electorales”, expresa la entidad.

“Cumplir los requisitos es medida de seguridad tanto para candidatos como para asistentes a eventos masivos. La seguridad de todos es prioridad en la planeación de este tipo de actividades y no se puede poner en riesgo la atención debida por falta de elementos exigidos por la ley”, advierte.

La Alcaldía dice que se apoya en un concepto del Consejo Nacional Electoral.