Petro aremetió contra Poncho Zuleta en una de sus manifestaciones

El candidato presidencial Gustavo Petro nuevamente se refirió al cantante vallenato Poncho Zuleta, esta vez en una de sus manifestaciones, a quien aseguró que lo más importante no es tener "haciendas con paramilitares" sino la cultura del país.

“Poncho, lo más importante no es tener haciendas con paramilitares, lo más importante es el arte y la cultura de Colombia. Retorna a tu pueblo que te quiere”,indicó Petro durante su manifestación en San Onofre (Sucre).

Esta pelea se viene dando desde hace unos días luego de que el cantante en un parrandón del 'Pulmón de Oro' se negó a hacerle caso a su organizador de promover entre los electores que votaran por el exalcalde de Bogotá.

"No me pida que voten por Petro, yo soy uribista hasta la cacha, viva Duque carajo... El que vote por el otro está loco, se va para Venezuela a pasar hambre, Dios los ampare”, dijo hace unos días Zuleta.

Sobre este señalamiento el candidato de izquierda indicó a sus seguirores que el "que Poncho Zuleta me diga loco, no me importa, hasta la música de los Zuleta la pasaremos a formato de la Orquesta Sinfónica Nacional para que todo el mundo pueda escuchar sus cantos y sus músicas, porque esa es la cultura de Colombia”.

Finalmente, Petro señaló que si Zuleta sigue apoyando al candidato del Centro Democrático, Iván Duque, las tierras y los ríos del Cesar se secaran y no tendrán a quien cantarle.

"Si Poncho Zuleta sigue apoyando a Iván Duque, el río Badillo y el Cesar se secarán y esas tierras se van a volver un desierto, y los juglares no tendrán a nadie más a quien cantarle, sino a los dueños del carbón, que ya no viven en Colombia sino en Miami y Nueva York", pronunció Petro en su discurso.