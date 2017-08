Pide que le den un contrato en la Alcaldía porque invirtió en “la campaña”

Un hombre identificado por las autoridades como Rafael le pide a Ángela María Vergara, esposa del concejal Jorge Useche, un contrato porque invirtió en su campaña. Ella le pide que hablen en persona pero el hombre se niega. La conversación ocurre el 19 de julio de 2016.

Rafael: mira que te iba a decir, no nos desgastemos más te voy hablar lo siguiente: ya viste que todo es preacordado, ¿tú qué piensas? ¿Cómo puedes tú solucionarme de la parte de la inversión que yo realice en tu campaña? ¿Qué alternativas le ves tú a eso?

Ángela: Bueno, eso lo hablamos personalmente.

Rafael: No, no personalmente.

Ángela: ¿Cómo hago? ¿Qué quieres que haga?

Rafael: no sé, consigue un proyecto en la Alcaldía local

Ángela: No, nada

Rafael: Por eso, entonces si no es un proyecto miremos. Son cuatro años de campaña, de sueldo, adecuemos cuánto me puedes dar de sueldo y ve descontando alguna vaina por el estilo. Para mí no es tanto la plata sino lo que puedo yo hacer con la plata

Ángela: bueno, eso lo hablamos personalmente, porque por teléfono no voy hablar de eso. Hablamos personalmente

Rafael: Bueno ve pensando en qué alternativas tengas, porque por ejemplo para mí tener 40, 50, 60, 70, 80 millones de pesos de por sí no me genera unos ingresos

Ángela: Llegamos siempre al mismo punto

Rafael: ¿Cuál?

Ángela: siempre es lo mismo, siempre hagamos lo mismo y llegamos al mismo punto

Rafael: Por eso, plantéame una solución, tú eres la que tienes que plantearme una solución de decirme: mira, Rafael yo puedo darte un millón de barras mientras o te voy a dar quinientos o doscientos o trescientos

Ángela: no tu sabes que yo debo también, no puedo, a mi no me queda ni cien pesos y yo soy la que tengo la gente encima

Rafael: O sea que palabras más o palabras menos existe la posibilidad de que yo pierda mi dinero

Ángela: No, porque la posibilidad… yo no estoy pensando que no me va a cumplir el Gobierno, yo estoy pensando que eso tiene que llegar el algún momento

Rafael: Por eso, pero si ya va medio año y el resto de año no le van a cumplir, el último año tampoco le van cumplir entonces ¿cuándo le van a cumplir?

Ángela: No sé, la verdad es que no han empezado hacer ni una de las obras de nosotros entonces todavía no podemos pelear. Todavía no hay CDT, no hay registros, no han hecho la contratación, todavía no le han dado la plata, estamos esperando

Rafael: Por ejemplo, tú puedes salir ahora como una persona justa. Tú sabes que yo invertí en tu compaña, me puedes salir a decir ahora: ‘mira Rafa en estos días me pagan la reposición de votos’

Ángela: No, eso no lo pagan a nosotros

Rafael: ¿A ustedes no le pagan reposición de votos? ¿Por qué ni siquiera le pagan eso?

Ángela: No, a nosotros no nos pagan eso

Rafael: ¡Qué suerte la mía pues! Aja y en que quedó la contrata que me ibas a conseguir para Angie.

Ángela: Imagínate, yo entré y estoy esperando a ver qué me dicen

Rafael: El panorama es nefasto

Ángela: Es que tú ni siquiera sabes cómo es el panorama y puede ser peor

Hombre: no joda

Ángela: Yo estoy que lo único que voy hacer es estudiar, no puedo hacer mas nada estoy grave, grave, grave. Ni para renunciar puedo

Rafael: y ¿por qué?

Ángela: ¿Qué voy hacer entonces? ¿Con qué voy a estudiar?

Rafael: que tu edil te dé o tu concejal te de dos OPS

Ángela: No me sirve

Rafael: Que tu Concejal te de dos OPS y hablamos con Maicol, le decimos que se consiga 50 barras

Ángela: No me sirve. Como están las cosas nadie da ni veinte millones por… y lo peor es que tú leíste la carta que te mandé

Rafael: no la leí ¿qué decía? Que el presupuesto ya no era de trece mil sino de menos de tres mil entonces que los ediles deben tener como tres millones cada uno

Ángela: Bueno, más o menos ¿quién te manda a no leer?

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.