Piden al Distrito que funcionarios aclaren proyectos

El Concejo de Cartagena avanza en sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde Sergio Londoño, para resolver las peticiones del ejecutivo sobre asegurar más de 80 mil millones de pesos del presupuesto del 2018, y la de incorporar más de 5 mil millones de pesos para educación.

Sin embargo para el presidente del Concejo Lewis Montero ya van varios días de sesiones extras, y no se avanza en el análisis de los proyectos porque los funcionarios y responsables de las carteras distritales no se hacen presentes en la plenaria para defender o explicar las iniciativas.

“Nosotros somos responsables y por eso necesitamos explicaciones para decir si aprobamos o no”, dijo Montero.

“Los funcionarios deben mandarnos la normativa de los proyectos lo antes posible, pues ya están acabándose las extras. El secretario jurídico de la Alcaldía debe ilustra al Concejo con los conceptos para el proyecto de incorporación”, agregó el concejal César Pión González.

Pero para el concejal Antonio Salim Guerra, el jurídico de la Alcaldía “no tiene voluntad”, para dar esas explicaciones.

“Los ponentes han hecho observaciones, pero el Gobierno no quiere refrendar jurídicamente sus propios proyectos. Ellos deben defenderlos y si el secretario jurídico no tiene voluntad para defenderlos, entonces cómo el Concejo va a aprobarlos. Del proyecto de las vigencias futuras, se requiere conocer cómo se va a invertir. No podemos aprobar a ciegas, aunque exista la voluntad política. El Concejo no puede ser responsable jurídico de los proyectos que presenta la Alcaldía”, expresó el concejal.