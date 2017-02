Piden claridad sobre convenio en ESE La Divina Misericordia

Opiniones divididas ha generado la administración y operación de la E.S.E Hospital La Divina Misericordia de Magangué, cuyos servicios son de segundo nivel de complejidad.

Mientras el diputado liberal magangueleño, Elkin Benavides, piensa que se debe revisar el convenio suscrito entre esta I.P.S y la Fundación Renal de Colombia, operador del hospital; el gerente operador Lucio Rangel dice que, por el contrario, el modelo de servicios y operación es uno de los más exitosos de la región.

Revisar convenio

El diputado dijo que: “En este hospital de segundo nivel se ha observado un crecimiento en la prestación del servicio que no se puede negar y a los que los magangueleños no tenían acceso. Aún así veo falencias en la atención de urgencias”.

Pero servidor público advirtió que hay que revisar el convenio suscrito con la Fundación Renal de Colombia, operador del hospital, ya que según el diputado, “es un convenio en donde el 90% a 95% de la utilidad se la lleva el operador y al parecer la responsabilidad de la cartera recae sobre la ESE; es decir todos los dineros que las EPS, no le cancelan a la ESE al parecer el hospital tiene la responsabilidad de cancelárselos al operador privado. Eso es un absurdo; porque vemos un convenio donde tu vas a tener un porcentaje definido de los ingreso y no tiene porque pagarle el 100% del convenio; por ello considero que el convenio es leonino para el departamento y para la ESE porque quien está cargando con eso deuda son las arcas de la salud pública”.

“Hoy la ESE La Divina Misericordia le está debiendo unos dineros al operador del orden de los 50 mil millones de pesos, son dineros que no han llegado tampoco a la arcas de la ESE porque las EPS no han cancelado; si la ESE es próspera y está creciendo, no debe tener problemas financieros”, advirtió el diputado.

Un modelo novedoso

Pero Rangel, gerente operador de la entidad, dista del punto de vista del diputado. Explicó que por el contrario “la Fundación Renal asume todo el costo de la prestación de servicios. Pagamos las nóminas de los empleados, de los especialistas, insumos, servicios públicos, y por cada 100 pesos que ingresan al hospital la ESE recibe 8.5 pesos, sin ninguna inversión, una utilidad neta, no hay en el país un hospital que tenga esa utilidad”.

“Propongo una visita a las instalaciones de los medios para que vean técnicamente cómo ha mejorado el servicio” dijo.

Recordó la historia reciente del hospital que antes se llamaba Hospital San Juan de Dios.

“El San Juan fue liquidado porque entró en quiebra, no era sostenible y fue intervenido; luego fue entregado a un operador de Bucaramanga que lo entregó, y pasó a Caprecom y estaba intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud; la Súper retomó porque Caprecom quebró. Tras una convocatoria pública es que la Fundación Renal gana en 2010 la licitación de la Súper”.

Rangel explicó que el modelo es una alianza público privada, APP “un contrato de asociación que ha sido calificado de manera exitosa por la Supersalud y por el Ministerio, y es la I.P.S de mayor crecimiento en la Costa”.

“Recibimos 40 camas, 6 consultorios, y atendía 4 especialidades; hoy con el plan que presentamos atendemos toda la subregión de Mompox, sur del Magdalena, y el Sur de Sucre, es decir atendemos una población de 700 mil habitantes, que antes iban a Cartagena o Barranquilla”, dijo Rangel.

Agregó que hoy el hospital tiene 270 camas, 24 consultorios, una unidad de cuidados intensivos; atiende más de 20 especialidades; y realiza más de 1200 consultas diarias”.

Los servicios

Según la gerencia de la ESE La Divina Misericordia hoy cuenta con un amplio abanico de especialidades como Urología, Neurocirugía, cirugías maxilofacial, endoscópica y vascular; Hematología, Nefrología, Oftalmología y otras más.