Piden que no se sancione acuerdos de subsidios ni recursos a Edurbe

El exconcejal y veedor, Adolfo Raad, emitió una advertencia al alcalde Manolo Duque para que no sancione los acuerdos de recursos para el Plan de Drenajes Pluviales y el otro sobre subsidios de Aguas de Cartagena, aprobados por el Concejo. “El acuerdo que establece los factores de subsidios para los estratos 1, 2 y 3, y los factores de aportes solidarios para los estratos 5 y 6, industrial y comercial en los servicios de acueducto y alcantarillado para la ciudad de Cartagena, tendría problemas de ilegalidad”, dice el político.

“De aprobarse el proyecto de acuerdo en mención los estratos 5 y 6 y el sector comercial e industrial de la ciudad estarían pagando a través de las figura de las contribuciones unos 54.700 millones de pesos y por eso la molestia de los gremios”, agrega. De igual forma, la iniciativa “por el cual se autoriza al alcalde para transferir a Edurbe, recursos para la ejecución de obras del sistema de drenajes pluviales no estaría ajustado a la normatividad”, sostiene.

Raad presentó varias observaciones, las cuales dice, “no fueron tenidas en cuenta por los concejales quienes finalmente aprobaron las iniciativas”. “Si el alcalde sanciona los dos proyectos de acuerdo estaría incurso en un prevaricato por acción según el artículo 413 Ley 599 del 2000”, puntualiza.

Según el exconcejal la propuesta que estudia el Concejo es ilegal e inconveniente, pues transgrede el Decreto Ley 565/96 que reglamentó los Fondos de Solidaridad y Redistribución para el orden departamental municipal y distrital y que definió muy claramente los factores que se deben tener en cuenta para cobrar o aumentar las contribuciones que pagan los usuarios de los servicios públicos de los estratos 5 y 6 y del sector industrial y comercial.

El proyecto también vulneraría la resolución CRA 151 de 2001 la cual establece que se consideran subsidiables los usuarios pertenecientes a los estratos 1 y 2 y que se podrán asignar subsidios al estrato 3, en caso de cobertura efectiva del servicio mayor al 95% en la localidad. “Aguas de Cartagena no tiene una cobertura del 95%, se estima que en alcantarillado alcanza un 85% y en acueducto no llega al 95%. Por lo anterior, esa empresa no cumple con el requisito anotado y no se puede establecer el estrato 3 como subsidiable”, recalcó.

Sobre el proyecto de drenajes pluviales, el ex concejal advierte que la iniciativa está construida sobre bases falsas.

“Es mentira que el valor del proyecto sea de $ 300.000 millones. La exposición de motivos es clara y manifiesta que solo hay diseños en fase 2, y hay que realizarle unos ajustes, lo que quiere decir que no puede haber ingeniería de detalles, y sin esta, no se puede elaborar el presupuesto, explíquenme ¿Cómo podemos determinar el tan cacareado valor?”, anota Raad.

No hay modelo financiero

Recalca que el proyecto contempla una inversión de $ 21.560 millones para afectación predial, pero no anexa una relación de los predios ni un avalúo comercial de los mismos, adicional a esto hay que tener presente que la mayoría de esos predios no tienen escrituras, por lo tanto soy un convencido que la cifra es mucho mayor.

Explica el ex concejal que no existe el tan anunciado modelo financiero para el plan de drenajes anunciado en los medios el 6 de diciembre del presente año.

Para el exconcejal no hay un argumento razón contundente del porque se escogió a Edurbe como la entidad idónea para adelantar el proyecto del Plan Maestro de Drenajes Pluviales