Piedad Córdoba aseguró que no va a forjar alianza con las Farc

En su más reciente visita a Ibagué, la exsenadora y candidata presidencial Piedad Córdoba aseguró que su aspiración electoral no tiene nada que ver con el partido político Farc, conformado por el pleno de la ya desaparecida organización guerrillera.

En concreto, Córdoba calificó como “política ficción” la teoría de quienes han asociado su candidatura con la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) y afirmó que la única alianza que tiene prevista es con la ciudadanía.

“Yo creo que debo respetar el deseo que ellos tienen por hacer política, por esa razón me hundí a fondo en la búsqueda de la paz, cuando nadie hablaba de paz. Me comprometí con las liberaciones y hoy lo único que hago es augurarles a ellos muchos éxitos como partido, que ojalá lo logren consolidar”, aseguró la dirigente social.

Así mismo, la candidata descartó cualquier alianza con sectores afines a su ideología política, al menos, durante el desarrollo de la primera vuelta.

En relación con la implementación de los acuerdos de paz, Córdoba aseguró que el proceso no va a prosperar debido a que el Gobierno nacional redujo el presupuesto que se destinará el próximo año en aspectos esenciales del acuerdo.

“Eso es un gran conejo a la sociedad colombiana, no solamente a las Farc. Al presupuesto del primer punto de desarrollo rural integral le disminuyeron un 40 por ciento, al rubro destinado a inclusión social le disminuyeron dos billones de pesos, de modo que el país no puede cumplir lo presupuestado”, comentó.

Entre otras cosas, Córdoba insistió en la necesidad de modificar el modelo de desarrollo económico actual por uno que priorice la industria y manufactura nacional, solicitó garantías y protección para el ejercicio democrático de los líderes sociales, pidió no desviar la atención con la crisis de Venezuela y cuestionó la candidatura por firmas de Germán Vargas Lleras.

“Él no tiene maquinaria, sino súper maquinaria. Tiene ministros, congresistas, diputados, concejales, así que no venga a decir que está recogiendo firmas porque no tiene un partido. Eso es una burla a la gente”, criticó.