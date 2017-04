"Podemos ser diferentes sin ser enemigos": Sergio Fajardo

El matemático de la Universidad de los Andes, graduado en 1977, Sergio Fajardo Valderrama, sabía que estaría en la política y aspiraría a grandes cargos, pero no de la manera tradicional, sino como él mismo lo describe, “haciendo de la política una actividad distinta”.

Así la concibe hoy, tras haber logrado ser alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia.

De visita en Cartagena, Fajardo habló con El Universal sobre cómo va hoy su nuevo reto: la carrera por la presidencia de la República.

Las encuestas han favorecido la imagen del académico y exmandatario paisa. La encuestadora Gallup lo ubicó tercero con una favorabilidad del 44 % en marzo, adelantado por Humberto De La Calle y Clara López y superando a Germán Vargas Lleras, quienes también suenan como presidenciables.

Con una hoja académica y profesional llena de logros antes de ser político, Fajardo es magister en matemáticas de Los Andes, doctor en matemáticas de la Universidad de Wisconsin, en Madison; doctor Honoris Causa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo; y en 2015 de la Universidad Nacional de Córdoba.

Ha sido docente y director del área de matemáticas de su universidad y desempeñado diversos cargos directivos, columnista y subdirector del diario El Colombiano.

“Soy matemático y las encuestas me parecen mágicas; pero en mi condición de candidato nunca he hecho una encuesta. Pero si tenemos claro que vamos bastante bien por la favorabilidad alta que nos dan y desfavorabilidad muy baja; estamos bien ubicados en unos sitios muy importantes”, dice Fajardo.

Pero el político también ha recibido críticas. Recientemente, ante su ascendente carrera presidencial, le han llovido críticas por supuestas irregularidades durante sus mandatos en la Alcaldía y la Gobernación.

“Quienes me atacan son los mismos políticos de siempre, a los que me he enfrentado desde hace más de 17 años y a los que les he ganado en las urnas”, expresa.

Se refiere a la polarización de Colombia y dice: “El país está roto con el esquema de la polarización; yo he dicho que no soy ni uribista ni antiuribista; ni santista ni antisantista, el mundo no tiene que estar solo en dos lugares ni uno tiene que estar en uno u otro. Para mí la política no es un problema personal, ni discrepar significa ser enemigo para insultar, sino saber discrepar, que significa saber argumentar con respeto y con seriedad, una forma para romper con la polarización”.

Las explicaciones de Fajardo no se parecen a las de un político tradicional porque pareciera que filosofara cuando habla de cómo está el país.

“La polarización y la indignación es una mezcla inédita en Colombia que se convierte en malestar, en una desconfianza muy grande. Por eso hay desprestigio de las instituciones en la política, lo público, un desprecio y desesperanza, una mezcla que tiene malestar y rabia”, apunta.

Dice que en Colombia la corrupción se ha mezclado con todo, generando “indignación y el caso de Odebrecht era la gota que faltaba”.

Cree que en Colombia debemos aprender a ser diferentes sin ser enemigos. “Eso es parte de lo que hacemos en este movimiento desde hace más de 17 años, con independencia. Yo por ejemplo, estoy a favor del proceso de paz por unas razones, y quienes tienen otras discrepamos pero yo no paso al insulto para decirle a la persona que si no está de acuerdo conmigo entonces lo tengo que agredir porque pensamos diferente”.

Sergio Fajardo dice que en Colombia “quienes encabezan la lucha anticorrupción son los mismos corruptos, que actúan con cinismo, trampas, mentiras, cortinas de humo o que pagan a infiltrados en las redes sociales, en los entes investigadores y de control y nadie los investiga”.