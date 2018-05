Polarización mantiene expectativa por saber quiénes pasarán a segunda vuelta

Desde el inicio de la carrera por la Presidencia de la República ha habido una coincidencia en las opiniones de la mayoría de expertos en temas electorales: va a haber segunda vuelta. Esta afirmación se ha hecho en múltiples ocasiones debido a que la polarización permeó desde el inicio de las campañas esta contienda electoral.

Este domingo 27 de mayo, los 36’227.267 colombianos habilitados para votar llegan a las urnas en medio de ruidosos escándalos de posibles fraudes electorales en la Registraduría Nacional y de un debate electoral que hasta el último momento estuvo basado en ataques a los contrincantes. Así se vio en los cierres de campañas de los candidatos presidenciales, quienes no desaprovecharon la oportunidad para lanzar ‘pullas’ en sus discursos contra sus competencias más fuertes.

Venezuela, castrochavismo, populismo, inexperiencia, FARC, impunidad, corrupción y ELN, fueron los términos más utilizados por los candidatos para deslegitimizarse entre ellos y generar divisiones en la opinión pública. Sus posiciones frente a estos temas llenaron las redes sociales, que en medio de la campaña se convirtieron en generadores de debates entre la ciudadanía, pero también en vehículos de comunicación de falsas noticias en favor y en contra de los candidatos.

De esta manera, llegan a la contienda electoral del domingo, después de depurarse un gran abanico de posibilidades, Humberto de la Calle, Gustavo Petro, Germán Vargas lleras, Sergio Fajardo e Iván Duque. Cada uno con la esperanza de ganarse uno de los dos tiquetes disponibles para pasar a la segunda vuelta electoral y acercarse mucho más a la Casa de Nariño. O, por qué no, ganar en primera vuelta la Presidencia de la República.

Este domingo jugará un papel muy importante el voto de opinión, así como el llamado electorado de maquinaria o estructura para definir la contienda. Duque, que tiene un gran porcentaje del voto de opinión conquistado, según las encuestas, también llega con el respaldo de su partido Centro Democrático, el Partido Mira, parte de los conservadores y de los afines a la excandidata Viviane Morales, que se unió a su campaña en los últimos días.

Por su parte, Germán Vargas, pese a que tiene muy pocos votos de opinión, tiene todo el respaldo del partido Cambio Radical, de la U y la mayoría del conservatismo, así como el apoyo de la casa Char en la Costa Caribe.

Petro llega con un gran apoyo del voto de opinión y con el respaldo de los votos que logró la ‘Lista de la decencia’ en las elecciones de Congreso de la República. Sergio Fajardo, por su lado, también tiene un gran porcentaje del voto de opinión y el Partido Verde y el Polo Democrático como soportes a su campaña.

En cuanto a Humberto de la Calle, este llega con el respaldo de un debilitado Partido Liberal y el de un electorado difícil de calcular que le agradece que haya sido quien lideró todo el proceso de paz con las FARC.

Para Yann Basset, director del Observatorio Electoral de la Universidad del Rosario, los resultados del domingo estarán marcados por la polarización que hubo en la campaña entre las dos candidaturas que aparecieron punteando en las diferentes encuestas a nivel nacional, es decir, entre Duque y Petro.

Sin embargo, Basset aclara: “son intenciones de voto que son consistentes, porque todas dicen lo mismo prácticamente, pero como siempre, una cosa es el pronóstico y otra es el voto real que se manifiesta al final porque entre la intención y la realidad pueden pasar muchas cosas. Lo vimos con la ola verde, por ejemplo, pero el escenario más probable es una victoria Duque - Petro”.

El analista señala que si el pronóstico cambia habría dos posibilidades. Una de ellas consiste en que Fajardo ingrese a segunda vuelta con Duque, si logra recuperarse en los últimos días. El otro escenario es que Vargas aumente en la cantidad de votos pronosticados por la maquinaria que tiene en las regiones del país. “Vargas puede que sume más votos de lo que se pronostica, pero de ahí a que llegue a segunda vuelta es más difícil porque las encuestas mostraban una distancia muy fuerte”, agrega.

Alejo Vargas, en términos de resultados, afirma que la disputa podría ser entre Iván Duque, Germán Vargas y Gustavo Petro. “La posibilidad de un triunfo en primera vuelta no es descartable, pero es poco probable con lo que se ha mostrado hasta el momento”.

“Duque - Petro es un escenario posible pero yo tengo la sospecha de que el escenario más probable va a ser Vargas Lleras – Duque. Comparto el análisis que han hecho algunos como César Caballero en el sentido de decir que no es la encuesta el único mecanismo. Hay que contemplar los aparatos políticos y lo que ellos trasladan a cada uno de los candidatos y en ese sentido, evidentemente el candidato Vargas Lleras tiene un apoyo importante de estructuras partidistas, que no es claro que estén presentes en el caso de Petro”, sostiene el experto.

De acuerdo a Vargas, Petro podría quedarse atrás debido a que las manifestaciones “son un rasgo que puede ser un poco iluso en relación a un grupo de ciudadanos, que no son tantos en términos significativos. Generan entusiasmo, pero eso no significa que eso se refleje mayoritariamente en las urnas”.

Por su parte, el consultor político Carlos Andrés Orjuela, igual que Basset y Vargas, sostiene que hay dos escenarios claros. “El primero de ellos es el que marcan las encuestas durante los últimos tres meses. Allí la mayoría mantuvo una constante que muestra una segunda vuelta entre Duque y Petro, en la que no es tan claro qué pasaría en esa segunda ronda, en la medida en que hay modelos de transferencia electoral de los otros candidatos que pasarían a las dos únicas campañas que pasan a la próxima vuelta”, señala.

Otros escenario, según el experto, sería que Vargas entre a disputarse la segunda vuelta. “Ese escenario lo veo muy inviable porque a pesar de que, efectivamente, Germán va a crecer, muy seguramente podría llegar a romper los pronósticos, quedando en un tercer lugar, pero creo que no tiene la estructura suficiente para lograr sobrepasar ese voto de opinión que no lo quiere”, añade.

Orjuela asegura que en las votaciones podrían quedar Duque con la mayor votación seguido de Petro, con Vargas ocupando un tercer lugar, no tan cercano en cantidad de electores a Petro.

Para el consultor, Fajardo es el reflejo de lo que pudo haber sido, pero que no fue. “Es el obra perfecta de cómo no capitalizar una favorabilidad de una imagen, es la obra perfecta en como equivocarse secuencialmente para perder votos”.

Para el caso de De la Calle, asegura Carlos Andrés Orjuela que se “quemó sin haberse cocinado”, porque es uno de los mejores políticos que ha tenido la historia de Colombia, pero que gracias a su “cercanía con César Gaviria y el Partido Liberal perdió la posibilidad de ser el verdadero candidato independiente que hubiese aglutinado las fueras de izquierda y de centro del país”.

“En estos momentos Humberto de la Calle no está peleando con nadie, está peleando con la historia de las votaciones del Partido Liberal para poder pasar el umbral y no quedar debiendo dinero”, añade.