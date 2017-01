“Políticos le adeudan millones a Enilce López”: Pablo Bustos

El veedor nacional, Pablo Bustos, sorprendió nuevamente con varias denuncias de corrupción que afectan a la clase política local.

Bustos fue quien reveló la semana pasada una copia de un cheque, por 1.200 millones de pesos, que habría sustraído el exalcalde de Turbaco, Myron Martínez, del Instituto de Deportes y Recreación de Turbaco; y que este giró a nombre de la empresaria Enilce López Romero, pero que resultó con las firmas falsificadas y sin fondos.

Bustos dice que tiene documentos que dejan al descubierto más actos de corrupción, lo que demuestra según él que el exalcalde de Turbaco no fue el único que recurrió a López, “La señora”, como se conoce en el mundo político, para que les prestara plata.

En rueda de prensa en Cartagena, el veedor dijo estar reuniendo todo un conjunto de pruebas que afectarían a más de 300 políticos del Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre.

Solo en Bolívar serían 100 políticos entre alcaldes, diputados concejales, entre otros miembros de la clase política departamental, pero no dice los nombres.

“Aquí lo que estamos viendo es un carrusel de prestatarios políticos que quieren hacerle conejo a la democracia usando títulos valores falsos y eludiendo obligaciones legalmente documentadas”, dice el veedor.

“Ellos buscaron a Enilce López para efectos de obtener algunos créditos, que al final fueron otorgados con letras de cambio, cheques, y pasado el periodo debían pagar”.

Pero de acuerdo a lo que dice el denunciante, al parecer no le pagaron o no le cumplieron, por la situación de postración, doblegamiento y privación de la libertad en la que está la empresaria (López) en Barranquilla.

El caso de Turbaco

Sobre el exalcalde de Turbaco, Myron Martínez, el veedor dice que al parecer se trataba del pago de una deuda que tenía el exalcalde con la polémica empresaria, quien le habría estado cobrando desde que dejó el cargo municipal.

“El exalcalde Martínez cometió un delito porque tal como lo demuestra la prueba aportada (copia del cheque), sabemos que usó títulos valores como cheques de la Alcaldía para pagar deudas personales el año pasado contraídas con la señora Enilce López en 2011 respaldas con letras de cambio que tampoco han sido pagadas”, dijo el veedor.

Pide que intervengan autoridades

El veedor Bustos pide que la Fiscalía y otros entes de control actúen de inmediato contra los actos de corrupción que salpican a varios funcionarios y exfuncionarios y políticos que le adeudan miles de millones de pesos a la exempresaria del Chance en Bolívar, Enilce López”.

Pero mientras esto sucede, diversos comentarios surgen de los corrillos políticos, redes sociales, y demás foros en las cuales advierten que estas acciones comprobarían el grado de injerencia que tendría la polémica empresaria con los políticos de la región.

Los delitos

De acuerdo a las denuncias de las Red de Veedurías Ciudadanas que preside Bustos, los delitos en los cuales estarían incurriendo los alcaldes y demás funcionarios políticos en el departamento, que le recibieron plata a López, serían los de prevaricato, peculado, concierto para delinquir, fraudes mediante cheques, entre otros.

El exalcalde de Turbaco, el único mencionado aquí, no ha respondido los llamados de El universal, ni se le conoce un pronunciamiento a este respecto.

Sobre enilce lópez

Enilce López quien paga una condena de 37 años por el delito de homicidio, era la propietaria del juego de azar en la modalidad del chance en la Costa Caribe a través de varias firmas: Unicat, Uniapuestas, cuyas personerías jurídicas se acabaron y el manejo de dichas apuestas pasó a manos de otro monopolio. Desde ahí que se crea que su emporio se estaría desmoronando. Se cree que su injerencia en la política le permitió manejar varias alcaldías y entidades en Bolívar, Sucre, Magdalena y Atlántico así como a los políticos mismos. Las pesquisas de las autoridades contra todos los miembros de su familia empezaron a socavar la fortaleza de la empresaria, y se cree que por ello emprende una cruzada de recaudo de recursos entre la clase política. En su contra se adelanta otro juicio por concierto para delinquir y lavado de activos.

Se espera qiue en los próximos días se revelen los nombres de quienes le adeudarían grandes sumas de dinero a la exempresaria del chance.