Ponencia del magistrado Alex Vega avala candidatura de Quinto

Todo está a favor para que Antonio Quinto Guerra le gane la partida al procurador Fernando Carrillo en el tema sobre su presunta inhabilidad para aspirar a la Alcaldía de Cartagena. La ponencia firmada por el magistrado Alex Vega será votada esta tarde en sala plena por los magistrados.

El documento de 24 páginas niega la solicitud de revocatoria de la inscripción inscrito por el Partido Conservador para las elecciones atipicas del próximo 6 de mayo.

La ponencia manifiesta que en el caso de Quinto Guerra hay una “inexistencia de la plena prueba de la inhabilidad” y se expone “ es procedente denegar la solicitud en estudio, toda vez que no existe prueba que permita concluir que el ciudadano Antonio Quinto Guerra Varela se encuentre incurso en causal de inhabilidad alguna, ya que reiteramos, existen dos interpretaciones posibles sobre la cual y es la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la llamada a unificar criterios.

Por lo tanto, al no existir plena prueba de la configuración de la causal de inhabilidad que se le endilga, y en atención a que el certificado especial de antecedentes disciplinaros generado señala que el ciudadano Guerra Varela no presenta inhabilidades especiales aplicadas al

cargo, no puede menos que denegarse la solicitud de revocatoria de su inscripción”

Como se recordará, el pasado 5 de abril el abogado César Saavedra presentó pruebas sobre la posible inhabilidad del candidato por haber celebrado varios contratos, ampliados con otrosíes, con entidades públicas un año antes de las elecciones.

Dicha solicitud se sumó a la de la Procuraduría General de la Nación que a través de un informe de 28 páginas expuso las resoluciones que hacen referencia a las suspensiones del exalcalde Manolo Duque para demostrar que Guerra sabía que habrían elecciones y aún así, firmó un otrosí con el Ministerio de Vivienda.

El magistrado Alex Vega presenta esta tarde la ponencia a la espera de la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral.

