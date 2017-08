Presidenciales revelan sus propuestas y visión de país en Cartagena

Los precandidatos presidenciales Humberto De La Calle, Iván Duque, Claudia López, Juan Carlos Pinzón y Marta Lucía Ramírez, participaron en el conversatorio “La visión de mercado de capitales como motor de desarrollo para la economía colombiana”, en el marco del noveno congreso de Asobolsa-Fintech.

El panel brindó un espacio para la confrontación de ideas de los candidatos a la Casa de Nariño.

Para Humberto De la Calle, lo más importante la diversificación de la producción interna para el mercado de capitales y la economía del país.

“Primero éramos esclavos del café, ahora lo somos del carbón y del petróleo. Debemos diversificar nuestro mercado”, opinó De La Calle.

De La Calle se mostró complacido con “la exitosa jornada en Cartagena”. “Cada vez somos más los que queremos un país en el que quepamos todos”, apuntó.

“He planteado con algunos aspirantes a la presidencia varias ideas sobre mercado de capitales como motor de desarrollo para la economía colombiana. Estoy convencido de que la economía colombiana requiere un rediseño urgente, de manera que aumente la inversión, que se creen más empresas y por esa vía se generen empleos, que en últimas mejorarán la calidad de vida de las familias”, expresó por su parte Juan Carlos Pinzón.

“Soy un creyente en las posibilidades potenciales de Colombia, hay recursos naturales, en la población joven, lo hemos hecho bien los últimos 20 años, con excepción de los últimos 2 o 3 dónde surge una polarización política, no solo divergencia de opinión democrática sino un ejercicio donde no se reconoce nada de lo que hace el oponente y hay un deseo de destrucción del contrario; pero a pesar del estancamiento económico el país tiene un enorme potencial”, dice Pinzón.

A su turno, Iván Duque, del Centro Democrático, expresó que: “No les pido que sean Uribistas, yo lo soy, pero reconozcan que en su gobierno recuperación de confianza mejoró el valor de activos. Me siento contento de un gobierno que contribuyó a que tuviéramos una banca de oportunidades y que aumentara la bancarización”.

Criticó del actual gobierno que “hay una mala política del gasto: el 60% del presupuesto de inversión de la Nación no es para inversiones económicamente productivas”.

Como economista expresó que “Colombia se está gastando $72 billones en subsidios y la gran focalización en el tema pensional se queda en los estratos más altos”.

Los precandidatos también estuvieron en el 16 Congreso Cooperativo celebrado en esta ciudad, y allí se sumó al grupo el precandidato presidencial por el Polo, Jorge Robledo.

En este encuentro Claudia López opinó que: “La plata pública debe estar en el sector de la educación, en la salud, en la primera infancia para que los niños no tengan las restricciones índole, en el sector de desarrollos empresariales o de infraestructura, o la plata se va al bolsillo de unos vivos; o al sector público, eso es lo que vamos a lograr cuando derrotemos la corrupción”.

Marta Lucía Ramírez, por su parte, es partidaria del un “Estado fuerte en justicia y valores ”que cumpla sus funciones de manera eficaz, trasparente que cumpla la ley y la haga cumplir., “Las leyes no puede tener distinción de color ni de sexo, género; son para todos. Ser fuertes como sociedad, es tener valores, coherencia hacia adentro y hacia afuera, El sector solidario debe ser incluyente. Las mujeres en este país somos 51% de la y necesitamos que estén incluidas en la dinámica del Estado.

Asimismo Jorge Robledo defendió su propuesta de no más continuismo, y reiteró un sí al cambio.

“Hoy Colombia es de una determinada manera y alguien es responsable de eso. El país que yo veo se resume en un país que distribuye súper mal la riqueza y es de los más desiguales del mundo, un país que crea muy poca riqueza, menos del 6 mil dólares per capita; y un país que discrimina a la gente a las minorías”, dijo Robledo. Agregó que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo “ pero eso no es un castigo del cielo, es porque hemos sido mal gobernados prácticamente desde siempre por los mismos, por Santos, Gaviria, Uribe, es por ello que no podemos permitirnos estar en el continuismo”, advirtió.