Presidente del Senado dice que acto legislativo de curules de paz no existe

El presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, desacató este martes el fallo de tutela emitido por la juez 16 administrativa de Bogotá, en donde le ordenaba enviar el acto legislativo 017, que creaba las 16 circunscripciones de paz, porque -según él- este no existe, y además porque esa tutela resulta improcedente y está usurpando las funciones de otro poder público.

Cepeda manifestó, de forma reiterada, que “tal acto legislativo no existe, fue un proyecto”, y resaltó que el Congreso es autónomo en la aprobación de las reformas constitucionales.

Y en concreto, al responder a la juez Catalina Díaz sobre su fallo de tutela, dijo que “constituye un hecho inusitado, que no tiene precedentes en la historia reciente del país, que un juez de la República, en particular una jueza administrativa del circuito, y además, sin competencia para ello, haya admitido y tramitado una acción de tutela ordenando como medida cautelar que el Congreso de la República enviara, sin precisar a quién ni a dónde, un Proyecto de Acto Legislativo que, como lo certificó el Secretario General de esta corporación, no superó las exigencias requeridas para su aprobación”.

Para el presidente del Senado, “preocupa entonces que un juez de la República esté asumiendo competencias que por mandato constitucional tiene expresamente asignadas el Congreso de la República para reformar la Constitución Política, en su calidad de máximo órgano de representación democrática, pues en nuestro estado social de derecho, es el único que tiene la atribución de tomar ese tipo de decisiones en su condición de constituyente derivado”.

Aclaró que por medio del secretario del Senado, Gregorio Eljach, se enviará la documentación en donde se certifica que el proyecto de ley no alcanzó la votación requerida para ser aprobado y se pueda enviar a la promulgación.

“Hoy, apegado estrictamente a la ley, es mi deber, como Presidente del órgano legislativo del poder público, preservar la Institucionalidad del Congreso de la República, donde públicamente se ha desarrollado una verdadera discusión democrática, alrededor de las normas que han pretendido crear las condiciones tendientes a superar el conflicto armado, respecto de las cuales, no debe haber dudas sobre la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso para expedir o no las normas legales y constitucionales que expresan de manera real la voluntad democrática de los colombianos”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, manifestó que él no va a firmar la documentación del acto legislativo que pretenden revivir por orden de una acción de tutela. Incluso, señaló que si su decisión le lleva a la cárcel, se irá.

El senador Juan Diego Gómez, por su parte, anunció que le pedirá al procurador Fernando Carrillo y al Consejo Superior de la Judicatura que investiguen por prevaricación a la juez del circuito que pretendió revivir las curules de paz.

A su turno, el senador Alfredo Rangel expresó ante la plenaria que “de cuando acá un juez da órdenes al presidente del Senado, esto viola cualquier ley y la Constitución, es una muestra más de la desinstitucionalización en que está el país”.

La senadora liberal Viviane Morales sostuvo que esta “es una juez prevaricadora” y planteó que esa situación se dio por las libertades que pretendió tener el presidente Juan Manuel Santos para imponer todo el contenido de los acuerdos de paz con las FARC.

Reclamó además al ministro del Interior, Guillermo Rivera, que informe si el accionante de la acción de tutela es uno de los contratistas que tiene ese ministerio, tal y como se ha señalado.