Presidente Santos hace un llamado a la reconciliación y al respeto

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo un llamado a la reconciliación, refiriéndose a la pelea protagonizada el pasado jueves por miembros de las FARC y el Centro Democrático en el Congreso.

"Ayer vi un espectáculo que realmente no me gustó, entre los voceros de las FARC y del Centro Democrático, donde delante de todos los medios de comunicación se insultaban a gritos, ese no es el espíritu de reconciliación que trajo el papa Francisco", dijo el mandatario durante la entrega de cupos en la cárcel La Picaleña en Ibagué, Tolima.

Y agregó que debemos tratar de respetar las diferencias, las mismas se pueden expresar de buenas maneras y aceptar que la otra persona no piensa como uno, el respeto por las diferencias es un elemento fundamental de esa reconciliación que tenemos que hacer los colombianos".

La discusión se dio en la Comisión Primera de la Cámara, dónde se realizó una audiencia pública sobre el proyecto de Reforma Constitucional, que crea las 16 circunscripciones Especiales de Paz.

En la audiencia estaban presentes 'Jesus Santrich' y el representante Santiago Valencia, del Centro Democrático.

La bochornosa situación se dio cuando el representante uribista Santiago Valencia, quien presidía la audiencia, aseguró que estaba impedido moralmente a darle la palabra en ese recinto a un autor de crímenes de lesa humanidad, refiriéndose a 'Santrich', de quien además aseguró no se ha presentado a la justicia.

Valencia dejó la coordinación de la reunión, la cual fue retomada por la representante Angélica Lozano, pero en su salida el representante uribista, en compañía de otros compañeros de su bancada como Edwar Rodríguez, gritaban a los asistentes que eran militantes de las FARC, que eran "asesinos". Esa misma postura de increpar con epítetos similares la hicieron personas de Voces de Paz y parte de las barras.