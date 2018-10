Presupuesto de Cartagena para 2019 estará alrededor de $1.8 billones

El Concejo Distrital de Cartagena instaló en la mañana de este lunes el tercer periodo de sesiones ordinarias de 2018, las cuales irán hasta diciembre.

La instalación se hizo con la presencia de los concejales, algunos funcionarios de la administración, y el secretario del Interior José Carlos Puello Rubio, como delegado de la Alcaldía de Cartagena, ya que el alcalde (e) Pedrito Pereira, se encuentra en la capital del país.

“Asumiremos nuevos retos, terminaremos de estudiar temas que ya vienen planteados y marcaremos una pauta para lo que viene en 2019. Queremos decirle a la administración que velaremos porque quede contemplado lo justo y necesario para atender con prontitud las necesidades de los ciudadanos”, manifestó Wilson Toncel, presidente del Concejo.

Principales temas que deberán tratar

1. Estudio de presupuesto de 2019: es el tema principal de este periodo de la corporación. Se busca establecer los recursos que serán la base para que el alcalde (e) Pedrito Pereira pueda trabajar en temas como inseguridad, pobreza, mejoramiento de infraestructura educativa y de salud, y el desarrollo de obras en la ciudad.

En la instalación se presentó el proyecto de presupuesto para la vigencia 2019 que está alrededor de 1,8 billones de pesos.

2. Presentación de un nuevo estatuto tributario: en este acuerdo se busca incluir la exoneración del impuesto de industria y comercio para las nuevas empresas que se constituyen o instalen en Cartagena.

“Nos permitirá tener unas reglas tributarias robustas y que nos ayudarán al recaudo efectivo del impuesto, y por ende, el crecimiento económico de la ciudad”, manifestó el secretario de Interior.

3. Traslado de la cárcel femenina de San Diego: este tema se presentó en las sesiones extras pero no pudo desarrollarse. Han pasado nueve años desde que un fallo ordenó al Distrito hacer el traslado del reclusorio.

4. Proyecto de parqueaderos: con este proyecto se buscará regular los parqueaderos en la ciudad debido a las múltiples quejas de los usuarios por los altos precios. “Es evidente el atasco que hay en las vías de la ciudad donde de manera indiscriminada vemos apostados vehículos en todos lados. Los parqueaderos que hay son insuficientes y no cuentan con la regulación pertinente”, dijo José Puello, secretario del Interior.

5. Crédito público por $20 mil millones para chatarrización de Transcaribe: este monto hace parte de los $28.644 millones que el Distrito debe entregar al SITM en este año. De no aprobarse el crédito público, el sistema no podrá chatarrizar, y por lo tanto, no habrán nuevas rutas.

Proposición de debates

“Valdría la pena alternar con la administración en un consejo de gobierno la presentación de nuevos proyectos de acuerdo para este periodo, tales como protección de la mano de obra cartagenera, regulación y uso de los escenarios deportivos, definir sitios exactos para dejar y recoger pasajeros por los vehículos públicos, decisiónes sobre las concesiones distritales y reglamentación de la fuerza laboral de las personas con discapacidad”, dijo César Pión, concejal.



