“Pretenden quedarse con una empresa de los cartageneros”: Dataprom

Nixon Navarro, representante legal de la firma brasilera Dataprom en Colombia, emitió un comunicado contra la agencia de publicidad Libreta de Direcciones, contratada por Smartmatic Colombia, porque dice “hablar a nombre del consorcio Colcard y de Smartmatic”.

Navarro, dice que los representantes de Smartmatic intentaron cometer fraude en distintas ocasiones y a diferentes entidades en el país.

Colcard es la firma que realiza el cobro de los peajes de Transcaribe y está conformada por Smarmatic y Dataprom, pero que ahora tiene un litigio jurídico por derechos en la participación de dicho consorcio.

El representante legal de Dataprom denuncia que funcionarios de la empresa Smarmatic, “intentaron cometer fraude en la Cámara de Comercio de Cartagena; así como en la Superintendencia de Industria y Comercio, Transcaribe y varios bancos”.

Denunció que esta empresa “también afectó la operación del software y adulteró los estados financieros del consorcio”.

En un comunicado público Navarro hizo las siguientes denuncias que transcribimos literalmente:

1.Intento fraude a la Cámara de Comercio de Cartagena.

En diciembre de 2016 intentaron en tres oportunidades inscribir un acta del Comité de Administración que nunca existió. Las solicitudes fueron rechazadas en todas esas ocasiones por no cumplir con los requisitos legales. Se anexan pruebas.

2. Intento de fraude a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ante la negativa de la CCC, apelaron a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que falló a favor de la Cámara de Comercio de Cartagena y se demostró que lo que intentaron hacer era ilegal.

En agosto de 2017 enviaron a esta Superintendencia un documento en el que Alberto Castro, empleado de Smartmatic, le dio poder a un abogado presuntamente en nombre del consorcio, sin contar con la autorización de Dataprom, para que se presentara una solicitud de nulidad de todos los actos inscritos en la Cámara de Comercio de Cartagena.

La Superintendencia rechazó y falló en última instancia que no podía acceder a dicha solicitud porque no se contaba con el aval de Dataprom, la otra empresa consorciada. Todo consorcio debe contar para cualquier acto de modificación o anulación con las firmas de las dos compañías. Se anexan pruebas. Aclaró que las decisiones del consorcio no se pueden tomar de manera unilateral por parte de una de las empresas que integran Colcard.



3. Intento de Fraude a Transcaribe

A la Gerencia del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe enviaron el acta donde presuntamente removían a Nixon Navarro de la representación legal del consorcio. Esto se considera un intento de fraude porque dicha acta no es legal y con ella intentaron hacer creer a Transcaribe que el único representante legal válido era Alberto Castro, de Smartmatic. Se anexan pruebas.



4.Intento de fraude a bancos

A estas entidades intentaron modificarle el manejo de las cuentas con la misma acta que intentaron cometer el fraude en Transcaribe. Dijeron que Nixon Navarro no podría firmar las cuentas porque había sido removido. Los bancos al notar que en la Cámara de Comercio de Cartagena seguía vigente activaron las alarmas y notificaron a Dataprom de lo ocurrido. El paso siguiente que hicieron las entidades bancarias fue exigir el manejo conjunto de las cuentas o de lo contrario se cancelaban, tal como ocurrió y Dataprom aprobó esa decisión. Se anexan pruebas.



5. Operación ilegal del software

En agosto de 2017, los representantes de Smartmatic accedieron a la base de datos de manera física en el datacenter de Medellín violando los protocolos de seguridad y creando sus propios usuarios y eliminando los accesos de Dataprom. Esta violación a la base de datos llevó a que el mismo software se protegiera y cerrara algunos procesos que generaron en fallas en el sistema. Hoy día todavía existen fallas en el recaudo como recargas lentas, inseguras y además, hay tres días de operación perdidos. Se anexan pruebas.



6. Adulteración de los estados financieros

Los estados financiaros del consorcio Colcard no han sido aprobados por Dataprom desde el 2011 a la fecha porque las cifras que se reflejan fueron amañadas por Smartmatic y no muestran la realidad de lo invertido y gastado en el consorcio. En los años 2011 a 2015 no hubo gastos de operaciones ni de inversión y fueron mínimos en administración, es decir no hubo lucro cesante del consorcio.



Agrega que. “A toda esta situación se suma que Armando Farías y Alberto Castro, representante legal en el consocio principal, quien comparte la representación con Nixon Navarro, por toda esta serie de irregularidades denunciadas, incluyendo un aviso de prensa en un medio impreso local donde dan a conocer algunos movimientos ficticios, se les investiga por fraude procesal, investigación que lleva la Fiscalía General de la Nación en Cartagena”.

Desde que se inició todo este proceso jurídico entre las dos empresas que conforman el consorcio, el propietario de Smartmatic, Antonio Mujica, no ha dado la cara para buscar una solución definitiva a este problema que al final está afectando a los cartageneros.

A esto se suma todos los líos jurídicos que tiene la empresa Smartmatic en Venezuela, donde son los responsables del manejo del voto electrónico en ese país.

Advierte que “la empresa Dataprom confirmó que no coadyuvará en cualquier demanda o reclamación en contra del Distrito de Cartagena y de Transcaribe”.