"Procurador no le puede dar órdenes al CNE sobre el caso de Quinto Guerra"

Los escándalos parecen ser el signo trágico que acompaña a la política en Cartagena. (Lea aquí: Procuraduría solicitará revocatoria de candidatura de Quinto Guerra)

Ahora el procurador General, Fernando Carrillo, anunció que designará un agente especial para solicitar al Consejo Nacional Electoral, CNE, la revocatoria de la inscripción como candidato a la Alcaldía de Antonio Quinto Guerra, del partido Conservador, por presunta violación al régimen de inhabilidades al contratar con la Gobernación en el último año.

Por la inscripción de Guerra, el abogado César Saavedra presentó la solicitud de la revocatoria de su inscripción como candidato, ya que fue contratista del Ministerio de Vivienda durante los años 2016 y 2017, hecho que podría significar una inhabilidad para ejercer cargos de elección popular. Ante ello, el CNE admitió y pidió pruebas de este caso, que espera ser resuelto en pocos días.

“Designé a un agente especial de la Procuraduría para que intervenga ante el CNE por las dudas que tenemos en relación a la candidatura de uno de los candidatos (Quinto Guerra), porque estaría incurso en una de las inhabilidades del articulo 95 de la Ley 617 del año 2000 que dice que no puede ser elegido ni como candidato, ni como alcalde aquella persona que haya intervenido con contratos en las organizaciones públicas de cualquier nivel”, dijo Carrillo.

El ente de control solicitará al Ministerio de Vivienda y a la Gobernación de Bolívar presentar los documentos relacionados al contrato que sostuvo Guerra con ambas entidades.

“Estamos requiriendo a la Gobernación de Bolívar para que emita el documento donde consta la liquidación de dicho contrato. Queremos ver la firma de la celebración de contrato, la firma de liquidación y la firma de otrosíes al contrato”, sostuvo.

Carrillo señaló que el próximo 17 de abril emitirá una “decisión de fondo” tras recaudar las pruebas necesarias que demuestren una inhabilidad probada.

“No puede haber una sola mancha de duda sobre las condiciones y las habilidades de los candidatos para aspirar a la Alcaldía de Cartagena, de otro modo, estaríamos atentando contra la seguridad jurídica y contra la igualdad. Se trata de hacer cumplir la ley”, dijo.

“La candidatura de Quinto sigue”: abogados

El abogado administrativista, Rafael Hoyos, aseguró que la candidatura de Quinto Guerra está viva. “Hay que tener presente que ni el procurador General de la Nación, ni el contralor General de la República, ni los ministros, ni incluso el presidente de la República le puede dar órdenes al Consejo Nacional Electoral, ya que este órgano es la máxima instancia en Colombia en materia electoral y ellos tienen plena autonomía para decidir los temas de su competencia”.

“La solicitud del procurador debe tramitarse dentro del proceso administrativo que ellos siguen pero no es que sea determinante ni obligatorio para los magistrados”, agrega Hoyos.

Insistió en que la decisión de pedir la revocatoria no es vinculante. “Es un concepto, más no es saludable que una autoridad se pronuncie en medio de una campaña porque se podría generar miedo; el CNE tiene la autonomía suficiente y no queda bien que el procurador esté saltando a dar un prejuzgamiento, nadie puede afirmar que Quinto Guerra no es candidato, tiene que ser vencido en juicio, dentro del debido proceso, mientras tanto, nadie puede decir lo contrario”, advirtió Hoyos.

“Mi opinión, al margen de la inhabilidad o no, hay un procurador diciendo cosas, pero además que va a pedir los contratos para estudiarlos, entonces cómo se puede hacer un juicio si no tiene el elemento fundamental que son los contratos para mirar la fecha en que fueron estudiados; esa intervención del procurador deja mucho que desear”, dijo otro asesor judicial cercano a Guerra, quien no quiso revelar su nombre.

“Es grave para el procurador porque no dice si intervinieron ellos en el proceso, si se cerró esa posibilidad o ya no hay esa posibilidad, porque tenemos entendido que era hasta el 6 de marzo, y no se hizo; si es así, su pronunciamiento puede ser extemporáneo; además el único que puede tumbar una inscripción electoral es el Consejo de Estado, y para eso se requiere que se elija primero al funcionario”, advirtió el asesor.