Procuraduría negó recusación contra ediles y retoma elección de alcaldes

La Procuraduría Regional en Bolívar, negó una recusación presentada por el aspirante a alcalde local, Bernardo Romero Parra, en la cual este líder esgrimió no tener garantías en la decisión que tomarían los ediles de la Localidad 1, al elegir entre 20 aspirantes una terna para escoger alcalde o alcaldesa local.

Ante ello, Romero presentó el escrito de recusación contra los ediles, que habían votado en blanco por todos los aspirantes al cargo en la primera vuelta del proceso.

Romero presentó entonces una tutela ante el Juzgado 14 Civil Municipal de Cartagena contra esa decisión de voto en blanco y pidió “el amparo a los derechos al debido proceso y al acceso a desempeñar funciones públicas”. Entre otros exigió que se diera la oportunidad de que los anteriores aspirantes se pudieran volver a inscribir a un nuevo proceso de selección.

El juez falló y ordenó al Distrito a convocar a la Junta Administradora Local, JAL 1, a un nuevo proceso.

Juan Carlos Zárate, presidente de esta JAL, explicó que “se cumplió la decisión del juez y se acató el nuevo cronograma de inscripciones, y se puso fecha para escuchar a los 20 aspirantes inscritos y fecha para la convocatoria de la asamblea que terminaría con la elección de la terna que se envía al alcalde para que escoja la nuevo alcalde o alcaldesa local”.

“Con el fallo el juez nos dio la razón. Votar en blanco por los 12 anteriores aspirantes no es casual de mala conducta; nosotros los ediles, como somos los electores, tenemos ese derecho absoluto de poder votar en blanco”, reiteró Zárate.

Pero el proceso se congeló ante el escrito de recusación que presento Romero.

“Ahora vamos a pedirle al secretario del Interior, que programe un nuevo cronograma con nuevas fechas, para reiniciar el proceso con los 20 inscritos que aspiran al cargo”, explicó Zárate.

Agregó que solicitarán a la Procuraduría que revise las posibles sanciones en que pudo haber incurrido el ciudadano que presentó la recusación aduciendo que no tenía garantías, cuando en realidad se cumplía la orden de un juez con el nuevo cronograma.

El alcalde local elegido en 2016, Javier Jaramillo, renunció al cargo y se produjo la vacancia, por lo que fue nombrada en encargo Yolanda Wong.

Romero se pronunció

El tutelante y aspirante Romero arra consultado por este medio, se pronunció sobre la decisión de la Procuraduría.

“Acatamos el fallo pero no lo compartimos, para mí la Procuraduría se fue por el camino de analizar la forma y no el fondo jurídico, aduciendo que faltaron argumentos, porque no se adjuntó por ejemplo la impugnación a un fallo de tutela contra los ediles”, dijo.

“Se desconoció que sí informamos del juzgado y radicado de esa impugnación al igual de la apertura de un proceso disciplinario contra los ediles en la Procuraduría provincial; vamos a dar a conocer de esta situación al Procurador General. Lo que pretendemos es que se respeten los derechos, no solo los míos sino los de cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos de ley y tenga la voluntad de servir a la comunidad desde ese cargo”, dijo.

Así las cosas habrá que esperar qué decide la Alcaldía, hoy bajo el mando de Sergio Londoño, sobre el nuevo cronograma para que los aspirantes a alcalde se presenten y expresen sus propuestas para el cargo.

La Administración propuso un cronograma que no se cumplió, con la inscripción de candidatos a alcalde local del 25 al 28 de julio, la sesión especial en el salón de la JAL 1 en su sede de El Country para escuchar a los aspirantes sería el 3 de agosto; y la asamblea pública para la elaboración de la terna que se le enviará al alcalde mayor, según lo expuesto en el decreto, se realizaría el pasado 8 de agosto.

De la terna presentada ante el alcalde Sergio Londoño, este podrá nombrar a un nuevo alcalde o alcaldesa local para la Localidad 1 o del Caribe Norte.