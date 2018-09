Procuraduría solicitó la muerte política de 'Noño' Elías y Plinio Olano

En audiencia de pérdida de investidura que convocó el Consejo de Estado, Nicolás Yepes, representante de la Procuraduría General de la Nación, solicitó la muerte política de los excongresistas Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías y Plinio Olano, por supuesto tráfico de influencias en favor de Odebrecht.

El magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, de la sección Tercera del Consejo de Estado, presidió la audiencia para analizar la demanda interpuesta por Pablo Bustos Sánchez.

A la cita acudió el exsenador Plinio Olano, en compañía de su abogado Víctor Mosquera, mientras que ‘Ñoño’ Elías estuvo ausente y en su representación estuvo su abogado suplente Luis Carlos Torregrosa.

El delegado del Ministerio Público basó su solicitud de pérdida de investidura en el expediente de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso en el que fue condenado Bernardo Elías, por tráfico de influencias, cargo que el mismo excongresista confesó.

En el caso de Plinio Olano, Yepes aseguró que ya se le imputaron cargos en la Corte Suprema, que al parecer fue gestor de negocios de la multinacional brasileña en el momento en el que se estaba discutiendo la aprobación de documentos Conpes, cuando hizo parte de la Comisión Sexta del Senado, con el que se analizó la viabilidad de tramo Ocaña-Gamarra, obra que se estimaba en 400.000 millones de pesos.

Entre tanto, Torregrosa, abogado suplente de Bernardo Elías, consideró que la Procuraduría en este caso estaría incurriendo en prejuzgamiento, puesto que para él los proceso disciplinarios y penales no son los mismos, por lo que solicitó un análisis riguroso de las causales que invocó el demandante para ver si cumple con los requisitos exigidos por la ley.

Por otra parte, Plinio Olano declaró que en su opinión el Ministerio Público incurre en inexactitudes en su proceso, y que se pretende vincular su caso con el de ‘Ñoño’ Elías, siendo que su caso aún no ha sido fallado en la Corte Suprema, en donde aseguró que puede demostrar su inocencia de los cargos imputados.

“Durante la adjudicación del proceso (finales del 2009), en la que intervino el exviceministro Gabriel García Morales, quien dijo con claridad por qué y cómo se alió con Odebrecht para aceptar un soborno y actuar de esa manera. García Morales también dijo que Olano jamás participó en ese proceso”, dijo Olano.

El excongresista expresó que no ha cometido delitos y que así lo demostrará en la Corte Suprema. “Yo soy una persona honesta y no he sido vencido en juicio, voy a demostrar mi honestidad al final del proceso. No está probado que yo haya recibido un solo centavo, aquí lo que hay es una declaración de un señor que tiene dos principios de oportunidad, investigado por falso testimonio", señaló el excongresista.

Ahora que concluyó la audiencia, los magistrados de la sala especial creada para analizar la demanda en contra de ‘Ñoño’ Elías y Plinio Olano analizará los testimonios y pruebas aportadas por las partes para determinar si acoge o no la petición de muerte política en contra de los exparlamentarios.