Promotores de la Consulta piden a cartageneros que salgan a votar

Varios promotores en Cartagena de la Consulta Anticorrupción, cuya jornada electoral se llevará a cabo mañana domingo 26 de agosto, insistieron en la necesidad de que la gente tome conciencia de los cambios que se darían en el país votando sí a los 7 puntos.

Claudia Fadul, Inilse Mercado, y Luis Marrugo, en diálogo con El Universal, se mostraron preocupados por las posibles distorsiones que hay en cuanto a lo que contienen los tarjetones electorales que se votarán el domingo.

“Creo que es favorable para la Consulta los anuncios del actual gobierno en materia de reforma tributaria, ya que el rechazo hace que la resistencia a votar por el sí baje”, dijo Luis Marrugo, uno de los promotores.

“Es una realidad que a la Consulta en este momento le ha faltado tiempo, ya que los colombianos vienen de varios procesos electorales y no ha existido el tiempo para la pedagogía de esta jornada, por eso hay confusiones y desconocimiento de qué es la consulta; persisten unos mitos sobre la misma; por ejemplo un taxista me dijo que no votaría el punto con el que se bajarían los salarios de los congresistas, porque se afectaría el salario de su papá que es fiscal, y eso no es así”, dijo Inilse Mercado líder de mujeres en Cartagena.

Para Claudia Fadul hay muchos puntos importantes en la Consulta que no solo tienen que ver con el salario de los congresistas. “Destaco la importancia del punto 3 sobre la obligatoriedad de todas las entidades públicas y territoriales de utilizar pliegos tipo al momento de celebrar todo tipo de contratos. Esto nos servirá mucho en Cartagena en donde Funcicar y otras organizaciones han revelado las contrataciones que se dan a dedo en la ciudad”, dijo Fadul.

“Lo del domingo es una invitación que trasciende el Congreso; porque lo hemos vivido en Cartagena, si tanto criticamos la contratación y exigimos que sea transparente por qué no nos sacudimos de esto y votamos por este punto diciendo que esta es nuestra forma de revelarnos contra esa contratación a dedo”, agregó Fadul.

“La ventaja de la Consulta es que si pasa el umbral (12 millones de votos), y los congresista no lo aprueban; el Presidente de la República tiene un año para aplicar los cambios, firmar y decretar lo que los 7 puntos exigen”, apuntó Marrugo.

Así las cosas los promotores invitaron a votar por el sí los 7 puntos de la consulta que van desde reducir el salario de los congresistas, dar cárcel a los corruptos, contratación transparente, dar a conocer los presupuestos públicos con participación de la ciudadanía; que los congresistas rindan cuentas; hacer públicas sus propiedades e ingresos; y recortar el periodo que duran en esas corporaciones.