"Promuevo una convergencia nacional": Jorge Robledo

El senador del Polo Democrático y precandidato presidencial por esa colectividad, Jorge Robledo, contó a El Universal cuál es la lógica de su campaña por la presidencia. Anunció que en lo político ya tiene el aval del Polo, pero que está promoviendo una “convergencia nacional”.

“De los congresistas del Polo, que somos ocho, por lo menos siete están conmigo; pero no es una campaña del Polo sino de convergencia nacional, es decir de acuerdos con otros sectores, con los verdes, con Claudia López; con Fajardo y otros movimientos para que de ahí salga un programa y una manera de escoger un candidato”, dice.

Advierte que esa convergencia “es más con la gente, aquí están bienvenidos todos, los sin partido, los liberales, los conservadores, todos a unirse en torno a un programa, a un acuerdo que estamos construyendo”.

Pero advierte que en esa convergencia hay unos linderos en donde no cabe “ ni la unidad nacional de Juan Manuel Santos, ni el Centro Democrático de Álvaro Uribe; y no es sectarismo es que programáticamente no hay cómo ponerlos, porque ellos han gobernado revueltos por décadas y aquí no hay cabida para el continuismo”.

“En el debate de Odebrecht pedí que sacarán una foto de la elección de Santos en 2010 porque ahí están todos”, agrega. Advierte que tampoco ve a las Farc en su proyecto, “porque ellos están planteando un gobierno de transición que incluiría a las fuerzas de la Unidad Nacional que aquí no caben”.

Por la clase media

Para Robledo su principal motivación para lanzarse a la Presidencia está en salvar al país de lo que considera su debacle económica.

“Estoy preocupado con el país que veo; en los últimos 25 años nos salvó la bonanza minera; y eso fue un chiripazo, sin eso no sabemos qué hubiera pasado después de la crisis del 1999; pero hoy estamos en la realidad con una economía resentida”, expresó.

“A todo esto le sumo la desigualdad social muy grande, de las peores del mundo que es un lastre para el desarrollo económico; un producto per capita de apenas 6 mil dólares por año que refleja un capitalismo enclenque; aunado al fenómeno de la corrupción”, explica.

Dice que cuando la corrupción se suma a la política y a los negocios “empieza a darse un fenómeno en donde el voto no es libre sino a punta de plata y ahí se toman muchas determinaciones equivocadas para el país”.

“Lo que vemos es una política de más monopolios, de concentración de las riquezas, de transnacionales que van absorbiendo al país; mi discusión sigue siendo por la economía de mercado, no estamos planteando el socialismo ni acabar con la propiedad privada, en el Polo esto nunca lo hemos planteado, aunque sí tenemos un debate sobre el tipo de capitalismo que buscamos”, expresa.

Robledo dice que la clave esta en “crear y fortalecer una clase media empresarial”. Con respecto a la minería plantea que debería existir mediana y pequeña minería, por ejemplo.

“No entiendo por qué algunos toman áreas de tierra, tienen los títulos pero no rajan ni prestan el hacha, ni montan la explotación ni dejan que otros lo hagan”, sostiene.

“En lo agrario es lo mismo, ahora nos están vendiendo la idea de que si su finca es de 50 mil hectáreas pero usted no es banquero, entonces es sospechoso, no es eficiente; pero la eficiencia se puede medir de mucha maneras, la idea de que solo lo grande es bello, es muy discutible”, puntualiza.