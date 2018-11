¿Pueden aspirantes a cargos de elección hacer proselitismo?

el proselitismo es el esmero o empeño que una persona, un ciudadano, pone para ganar prosélitos, es decir, partidarios para una facción, parcialidad, doctrina, y en el caso de la política, para un partido o movimiento.

Entre tanto el proselitista es quien ejerce esa función de buscar adeptos para su movimiento.

El debate está en cuándo el proselitismo político es campaña o no y qué está permitido por las normas.

En el país la organización electoral, conformada por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional y el Consejo de Estado, y el Legislativo dictan las normas que regulan la actividad política en los diferentes escenarios electorales.

Y los aspirantes, ¿qué pueden hacer?

Varios nombres han salido a la luz pública en calidad de aspirantes a cargos públicos en el departamento de Bolívar, sobre todo para la Gobernación, y también para concejos, alcaldías municipales y la Asamblea. Ante ello es importante conocer qué establece la norma en cuanto a la actividad política, mientras tengan el rótulo de aspirantes.

En una pasada entrevista con el exmagistrado del CNE, Felipe García, este manifestó a este medio que “realmente la aspiración no es nada jurídicamente; por supuesto no son candidatos porque no se han inscrito (formalmente), y porque las instrucciones dependen precisamente del decreto de convocatoria (calendario electoral). Manifestar su intención como aspirantes, por sí sola, no tiene repercusiones”.

Sí pueden usar redes sociales

García aclaró que: “Lo que no pueden hacer es publicidad, esto es vallas u otro tipo, lo que se convertiría en propaganda electoral extemporánea”,

Explicó que los aspirantes “sí pueden usar redes sociales” ya que “el CNE considera que lo que sale por redes es información semiprivada o semipública; en redes no hay concepto de propaganda electoral”.

Falta más regulación

Lo cierto es que en Colombia hay vacíos y falta más regulación sobre la publicidad política en las redes sociales.

El periodista Daniel Torrealba de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, Fnpi, dice que “sí hay unos límites de la publicidad política en las redes sociales”. El periodista explicó que durante las elecciones del 11 de marzo, el entonces aspirante a candidato por la presidencia el exprocurador Alejandro Ordóñez, encabezó las tendencias en twitter con el hashtag #HoyVotoPorOrdóñez. Ese día también se hacía la consulta que definiría si Ordóñez sería candidato o no del Centro Democrático.

Torrealba cita que “seis días antes de esas elecciones, el Ministerio de Interior expidió el Decreto 430 de 2018, que prohibía toda clase de propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines político electorales a través de radio, prensa y televisión, así como la propaganda móvil, estática o sonora”. Pero la campaña de Ordóñez explicó entonces que lo hicieron bajo el entendido que el CNE “no tiene regulación sobre redes sociales, frente a redes sociales no hay prohibición”, según un vocero.

Para la Misión de Observación Electoral (MOE) “es propaganda política la difusión de mensajes dirigidos al público en general e indeterminado, utilizando medios de comunicación que permitan impactar a las personas, sin que medie su voluntad”. En este caso “la pauta paga en redes sociales sí cuenta como publicidad política”, cita Torrealba. Pero las empresas que manejan las redes sociales se apoyan en que si una tendencia no incurre en contenido para adultos ni lenguaje ofensivo, puede publicarse.

Publicidad legal

De acuerdo a la Resolución 14778 de la Registraduría se establece el calendario electoral para las elecciones de octubre de 2019.

En esta se elegirán alcaldes, concejales, gobernadores, ediles y diputados.

Establece que los aspirantes se convertirán en candidatos cuando se inscriban ante la Registraduría desde el 27 de junio hasta el 27 de julio de 2019.

Solo hasta el 31 de julio, 60 días antes de la jornada electoral, (que será el 27 de octubre de 2019), se autoriza la publicidad electoral en los medios de comunicación. Sobre las vallas publicitarias y publicidad exterior corresponde a los entes territoriales regularla.

Padauí dice que no está haciendo campaña

Precisamente sobre esta materia, el aspirante Hernando Padauí Álvarez respondió a una publicación de La W Radio que: “no está haciendo campaña política anticipada”.

Según una publicación de la emisora, esta “confirmó” que el aspirante “sí está haciendo proselitismo anticipado por la Gobernación de Bolívar”. El medio cita que además “está aprovechando las fiestas novembrinas para hacer campaña”. El portal muestra una foto en donde se ve a Padauí en el marco de un festival comunal en Magangué, vistiendo una camiseta amarilla con una “P” roja estampada, y que vestían varios seguidores del aspirante.

Consultado por este medio, Padauí expresó: “Rechazo profundamente los comentarios de La W, porque no sé cómo se le ocurre que una camiseta que tenga una “P”, hace alusión a mi nombre. Además yo puedo vestirme como yo crea. Ese día estábamos apoyando a una reina del barrio Pastrana en Magangué, y puedo visitar a mis amigos de manera social y expresarles mis ideas, sin ningún problema, eso la ley me lo permite y el CNE lo ha dicho, y creo que es un acto de mala fe del periodista de La W que exprese lo que interpreta como verdad”.

El aspirante agregó que: “Puedo expresar con mi nombre que apoyo a la cultura, el deporte y las actividades normales y legales de la sociedad civil; en estos días estamos apoyando los eventos de la Fiestas de la Independencia y eso no quiere decir que yo esté en campaña política”.

Advirtió que la relación con la representante Karen Cure “ya la expliqué ampliamente ante esa emisora y otros medios y por eso no voy a hacer referencia a eso”.

Lo anterior porque en la publicación del portal de la emisora La W, se citan los posibles apoyos que estaría recibiendo Padauí, y señala que Cure y su esposo Giovanny Meza, estarían apoyándolo.

Padauí en una anterior entrevista con este medio negó cualquier relación con Enilse López, la exempresaria del chance en Bolívar.