“Puedo ejercer mis funciones porque la medida no está en firme”: Guerra

El alcalde Antonio Quinto Guerra envió un mensaje a la ciudadanía en el sentido de que no está infringiendo las leyes por el hecho de que siga ejerciendo sus funciones como alcalde, luego de un decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar de suspenderlo mediante auto admisorio.

“Las providencias judiciales no podrán ser efectivas mientras no estén en firmes o estén ejecutoriadas, en este caso la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, no está en firme ni ejecutoriada, dado que hay unos términos legales para la interposición de unos recursos”, dijo el alcalde.

“Que significa lo anterior, que mientras esa medida no esté en firme o ejecutoriado ese auto admisorio, tengo el deber ineludible de cumplir con mis funciones de alcalde elegido popularmente; es totalmente ajeno a la realidad fáctica decir que estoy ejerciendo mis funciones a pesar de estar suspendido, quiero que eso se clarifique ante la opinión pública, porque en los próximos días voy a interponer unos recursos de ley que me permitirán defenderme y ejercer el derecho a la defensa y al debido proceso, el cual encuentro completamente vulnerado”, expresó.

“No le hace bien a la democracia local hacer esas aseveraciones como si si yo estuviera excediendo el ejercicio de mis funciones”, enfatizó.

“Tuve conversaciones telefónicas con el señor Ministro del Interior, (Guillermo Rivera) en donde ni siquiera la Presidencia de la República tiene conocimiento de este asunto. Por eso vuelvo al primer interrogante, si no está en firme no se puede especular que van a encargar a otra persona distinta a mí que soy el alcalde titular; por eso siento que mis derechos han sido vulnerados o quebrantados de manera notoria ostensiblemente”, expresó.

Guerra fue reiteró que la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar que lo suspende provisionalmente, no está ni ejecutoriada, dado que hay unos términos legales para la interposición de unos recursos.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, falló en primera instancia el viernes 25 una demanda de nulidad contra todos los actos que permitieron la elección de Guerra Varela, por considerar que una contratación y un otrosí que suscribió con el Ministerio de Vivienda lo inhabilitan para ejercer como alcalde. Guerra rechazó las publicaciones de medios que al parecer lo hacen ver como si estuviera infringiendo las leyes por mantenerse en sus funciones. Sostiene que al contrario no puede abandonarlas.

“Algunos medios, de los cuales no soy de sus afectos, distorsionan la información; yo considero que les hace falta una asesoría jurídica, en este caso deben conocer cuándo las medidas están o no ejecutoriadas”, expresó el alcalde.

Sobre una notificación que se daría en el día de hoy por la vía de un aviso de prensa por parte de la Procuraduría, Guerra sostuvo que espera que esta se dé, pero que estará dispuesto presentar todos sus recursos en su defensa.