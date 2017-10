¿Qué hay negociado detrás de Mercabastos?

Trasladar el mercado de Bazurto, en un plazo máximo de cuatro años, es lo que el Juzgado 12 Administrativo y el Tribunal Administrativo de Bolívar, ordenan a la Alcaldía de Cartagena en una sentencia proferida el 20 de octubre de 2011.

Para cumplir con este mandato, en noviembre del 2015 se constituye la sociedad de economía mixta Mercabastos de Cartagena S.A.S., sobre la que hoy pesan fuertes cuestionamientos y denuncias ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría.

Uno de los denunciantes es el exconcejal David Múnera Cabadía, quien recordó a El Universal que en octubre de 2014, por solicitud del entonces alcalde Dionisio Vélez Trujillo, “el Concejo aprueba que se constituya una sociedad de economía mixta por acciones”.

La función de esta era promover, gestionar e impulsar la construcción y funcionamiento de la central de abastecimiento mayorista y minorista de la ciudad. Es así como nace Mercabastos de Cartagena S.A.S.

Según información suministrada por Funcicar, “en este proyecto el Distrito señala que cuenta con un predio destinado para el desarrollo de la nueva central mayorista y minorista de la ciudad, el cual posee una extensión de 18 hectáreas, en la carretera La Cordialidad, transversal 54 kilómetro 12, en el denominado Triángulo de Desarrollo Social, y tiene un uso de suelo comercial 3 (Lote Doña Manuela). El lote tendría un avalúo catastral de $30.912.314.384”.

Múnera sostuvo que la decisión del Concejo fue, “vamos a aportar el lote y vamos a pelear que en esa sociedad por acciones el Distrito tenga hasta el 51% de participación”. No obstante, hoy el panorama es otro.

Precisó que “Vélez busca como socios a tres constructores a los que les da el 68% de las acciones, acepta que el Distrito se quede solo con el 10%, y a los comerciantes, que son cuatro o cinco, les dan el 21%”.

El exconcejal cuestiona que aparte de permitir que la participación accionaria sea mayoritariamente de privados, pese a que el lote lo aportó el Distrito sobre avalúo catastral y no comercial, Vélez acuerda con los constructores que para el uso de los comerciantes minoristas de Bazurto solo se destinen 2,5 hectáreas de las 18 que componen el lote.

“Ese es un negocio inmobiliario, no para construir una verdadera central de abastos. Cada metro lo van a volver súper costoso y van a terminar enriqueciéndose con un lote que no es de ellos. Es un negocio redondo con un bien público al servicio de enriquecer a unos socios privados”.

Falsedad financiera

El dirigente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Capítulo Bolívar, William Murra, advirtió que en torno a la creación de Mercabastos hubo una falsedad financiera.

Explicó que “hicieron un juego financiero. El Distrito contrató como asesor financiero a Javier Cardona, de la firma SPS Asociados, y este presenta un estudio donde dice que solo le da una tasa interna de retorno del 11%, haciendo una proyección en la que incluye los cuatro años que dura la construcción y tres o cuatro comerciales, cuando un proyecto de estos se proyecta mínimo a 20 años”.

“Es decir -anotó- según su proyección, el proyecto era mal negocio para el Distrito si se quedaba con el 51% de las acciones. El asesor financiero, que contrató varios trabajos con la administración de Vélez, prácticamente hizo el papel del Concejo de Cartagena”.

Recordó que contra Javier Cardona hay un juicio de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la Nación. “Cobró comisión de éxito de 2.500 millones de pesos, dizque por conseguir que Minhacienda aprobara el endeudamiento al Distrito por 250 mil millones de pesos. También cobró 3.500 millones de pesos para conseguir crédito para Transcaribe operador. Este último caso está siendo investigado en la Fiscalía”.

“Esa es la triste realidad -recalcó Murra-, pero les va a salir el tiro por la culata porque ya la Fiscalía asignó qué despacho va a atender el asunto, lo mismo Procuraduría General de la Nación, y me voy a jugar el todo por el todo en ambas. Tengo dos herramientas que no las puedo dar a conocer, pero con ellas voy a demostrar que todos los estudios que hicieron fueron ‘chimbos’, usurparon funciones del Concejo y los prejuicios están a la vista. La Contraloría distrital también tiene mi denuncia por detrimento patrimonial y va a actuar en los próximos días”.

El fallo fue “contraevidente”

El expersonero y excandidato a la alcaldía, Fabio Yesid Castellanos, informó que presentó una demanda de nulidad penal contra el acuerdo que se expidió con el fin de ceder gratuitamente el lote donde se va a construir Mercabastos.

Recordó que el lote pertenecía a Corvivienda y sería destinado a viviendas de interés social, pero finalmente fue cedido al mencionado proyecto.

“Ese acuerdo estuvo motivado en normas que no son aplicables para ese tipo de actuaciones. Existía previamente un concepto de parte de un abogado de Corvivienda que establecía que no se podía dar la aplicación a esas normas, ya que la Ley 708 del 2001 en la cual se fundó el acuerdo no es aplicable”.

Destacó que el fallo de primera instancia del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartagena, “a pesar de que considera que tengo la razón manifiesta que la circunstancia no tiene la virtualidad de viciar el acto acusado de nulidad. Ese es un fallo contraevidente y por eso el 9 de mayo de 2017 presenté recurso de apelación, el cual se está surtiendo actualmente en el Tribunal Administrativo”.