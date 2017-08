“Que no genere intranquilidad política en éstos momentos”, Ex asesor de Manolo

Orlando Periñán le informa a José que ya habló sobre el tema con Useche (Control Urbano), como quedó con José, pero no le comento sobre el tema que le dijo el Alcalde, y que Useche lo acaba de llamar y le dijo a Orlando que estaba llamando a José, pero Orlando cree que José debe de hablar con el Alcalde sobre el tema, para que eso no genere intranquilidad política en estos momentos. (08/04/2016 15:13)

JJ. Aló.

Orlando: Dime.

JJ. Padre, ¿tú hablaste con Useche del tema de cómo quedamos?

Orlando: Eh… yo hablé con Useche del tema como quedamos pero acuérdate del comentario que te hice, de lo que había dicho el alcalde.

JJ. Ajá.

Orlando: Ese tema no lo he tocado yo con él, yo creo que ese tema no lo tengo que tocar yo con él, él me acaba de llamar y me dice que te está llamando.

JJ. Esta… es que por eso me acabo de dar cuenta…ya voy saliendo de acá para allá, ya entonces me veo con él y contigo, ¿oíste?

Orlando: Pero yo creo que él… en éste momento no te va a tocar ese tema, él está pendiente de otra cuestión que te tiene que entregar.

JJ. No… listo.

Orlando: Yo le dije a él que eso lo definíamos entre miércoles y jueves porque a mí me parece que tú debes hablar también con el alcalde del tema, para que eso no genere… o sea, eso no genere… intranquilidad política en éstos momentos.

JJ. Listo, perfecto, perfecto.

HD. ¿Oíste? ¿Oíste?

JJ. Bueno pues, bien.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.