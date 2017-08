“Que todo mundo tenga su partecita”, audio de Useche

En una conversación entre Jorge Useche y Zaith Adechine, los concejales hablan sobre la repartición que se dieron para ubicar bacteriólogos en el DADIS.

-Jorge: Yo por ahí a Casiani ya lo bloqueé porque yo mismo lo llamé y le dije: Compa hay unos cositos ahí que salieron. Entonces me dijo que no más tenía un bacteriólogo y otra persona ahí para otro tema. Ya con Edgar también hablé y le dije. Compa, pero no le hablé de los que habían, sino de uno solamente. O sea, para que cada uno pudiera coger dos cositas. Ya como son Edgar, Angélica y Casiani, solamente sean seis y ahí hay como 14 -16. Entonces obviamente para que todos mundo tenga su partecita, pero obviamente nosotros.

-Hombre: La que hay que tener controlada creería yo, y mantener cuidado con la información, es esta pelada (Angélica), ella se vuela, grita y de pronto va y dice una cosa que Casiani o Edgar mal interpreten y después se pongan bravos.

-Jorge: Sí, por eso yo llamé… enseguida y le mostré, compa, hay esto, dígame usted qué tiene y va para todo el mundo.

-Hombre: Me parece perfecto, no hay problema porque tú sabes que a mí, como dijo Edgar que está comiendo solo, yo armo mi show, yo le dije hay que hacerlo, lo vamos a dividir, eso sí, si hay que hacer mandados hay que ser devueltos (…) Yo la llamé ahora y le dije te estoy esperando, necesito hablar contigo y no llegó. O sea, yo ayer hablé con ella y Casiani por si cualquier cosa yo les digo te estoy llamando desde esta mañana (…) No mentiras, yo la llamé por teléfono y le mandé las cosas porque ella no llegó (…)

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.