"A quienes me admiran, que voten por mí en primera vuelta": De la Calle

El candidato liberal a la Presidencia Humberto de la Calle Lombana, manifestó que los números de las encuestas que no le favorecen tampoco le preocupan.

“Estamos trabajando duro, es lo que hay que hacer; el Partido Liberal se está moviendo; estamos en la Costa Caribe, y en el departamento de Bolívar con el senador Lidio García y con el representante Silvio Carrasquilla; estamos trabajando absolutamente unidos de la mano de César Gaviria; y hay que dejar por fuera las especulaciones”, dijo De la Calle.

“Yo nunca peleo con las encuestas, porque es como darse con una piedra en los dientes, esa es una discusión que se resuelve el 27 de mayo”, expresó el candidato.

En su paso por Cartagena, ayer el exjefe del equipo negociador del Gobierno con las Farc para el proceso de paz, atendió varios encuentros: estuvo en la Universidad de Cartagena en un conversatorio con jóvenes; recorrió el Centro Histórico, y a las 5 de la tarde lideró un gran encuentro liberal en el Centro Recreacional Napoleón Perea.

De la Calle reconoció que tiene muchos seguidores de carne y hueso y en las redes sociales que lo ven como un excelente candidato, pero que creen que no va a ganar las elecciones del 27 de mayo.

“A veces el temor al cambio gana en la democracia colombiana. Hoy somos un país supremamente inequitativo y es necesario que generemos una transformación estructural que nos permita superar este problema. Estamos a tiempo”, dijo De la Calle al tiempo a que invitó a todo aquel que le gusten sus propuestas a votar por él.

De la Calle reveló que “las encuestas en el país tienen una gran disimilitud en las cifras”.

Advirtió que a través de una encuesta interna que su campaña hizo “aparecemos empatados con Vargas Lleras”.

“A todo esto se suma, para aumentar la confusión, un procedimiento que si francamente es una burla a la ley: que una compañía encuestadora a la vez haga pronósticos, me parece que está eludiendo la aplicación seria de la ley; pronósticos puede hacer cualquiera, pero una empresa que está sujeta a un estatuto legal, y que tomó a un candidato que estaba en el 7% y pasarlo al 23 %, eso francamente lo que ha generado es una enorme incertidumbre en el país”, dijo.

Humberto de la Calle rechazó dentro de su partido y en otros, el trasfuguismo político “en beneficio de ciertos candidatos”.

“La tarea que yo estoy haciendo como candidato está alrededor de las causas que queremos defender, solidificar la paz, y en particular no ir los extremos; colocarnos en el centro, pero no un centro ‘descafeinado’ sino comprometido con transformaciones sociales, que hemos venido aplazando; mi tesis central es que ya que no nos estamos dando bala con las Farc; pues es la oportunidad de cambiar una sociedad injusta”, expresó el candidato.

Reflexiones de De la Calle

En su recorrido por Cartagena el candidato liberal hizo varias reflexiones que convirtió en frases. “La élite colombiana se ha equivocado. Nunca dejó hacer la reforma rural. Hoy, con el Fondo de Tierras, tenemos la oportunidad de redistribuir más de 3 millones de hectáreas entre quienes no la tienen o que la tienen de manera insuficiente”, dijo en Cartagena.

“La Constitución nos dio participación, nos abrió las puertas de una sociedad tolerante, abierta y no fanática, que es por la que hoy estamos trabajando y tenemos que defender”, dijo en otro aparte.

“Es necesaria una pensión universal que acoja a todos los ancianos del país. Colombia necesita proteger a los más de 7 millones de viejos que hay y brindarles una vida plenamente tranquila y digna”, reflexionó.

“Hoy las mujeres ganan un 25% menos que los hombres. ¡Queremos igualar sus salarios! Crearemos el Ministerio de las Mujeres y les garantizaremos que sus derechos sean plenamente reconocidos”, dijo Humberto de la Calle.