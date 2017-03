"Quieren descalificarme por mi estilo popular": Manolo Duque

Los concejales Carlos Barrios, de Cambio Radical;, Ronald Fortich, de Cartagena Con Firmas; y Duvinia Torres, de La U, se pronunciaron sobre el movimiento que busca una revocatoria del mandato del alcalde Manolo Duque, y que ya habría sobrepasado, en menos de 10 días, el número de firmas para tumbar al mandatario.

“El alcalde propone la unión; yo también les propongo que ayuden a la administración y evitemos unas elecciones atípicas, queremos saber qué quieren los que están detrás de la revocatoria”, dijo Barrios.

El concejal Fortich fue más allá. “Me llama la atención que algunas de las personas que están recogiendo firmas tenían hasta 8 ordenes de prestación de servicios con el Distrito; por ello no sabemos cuál es el espíritu verdadero de esa revocatoria. Yo les propongo trabajar por la ciudad y no buscar mecanismos mezquinos para beneficios independientes”, dijo Fortich sin decir nombres.

“Yo invito a los ciudadanos a que cuando se les acerquen a pedirles firmas deben decir que no, porque esta administración y este alcalde ha tomado decisiones que otras administraciones no han hecho; es mejor trabajar unidos por la ciudad”, propuso por su parte, la concejal Duvinia. De esta manera se estaría gestando un frente político contra la revocatoria.

Alcalde dice que su gobierno sí ha cumplido

A la intervención de los concejales se le suma un pronunciamiento, enviado a este medio, del propio alcalde Manolo Duque sobre su gestión, como respuesta al movimiento revocatorio.

“Los convenios firmados con el Gobierno nacional y la Alcaldía son una muestra de confianza a la gestión y el trabajo que hemos venido realizando”, dijo el alcalde.

“Hace rato en Cartagena no se definía un plan de inversiones tan bien estructurado y que contará con el consenso de todos los ciudadanos. Mientras algunos pequeños grupos están pendientes de ponerles trabas a nuestra gestión y descalificarme por mi estilo popular para decir las cosas, el gobierno distrital responde presentando significativos logros”, agregó.

Debido a que unas de las causales para que prospere una posible revocatoria del mandato, es el hecho de que no se habría cumplido el programa de Gobierno. Ante ello el alcalde dice: “La planeación estratégica de Cartagena y el desarrollo urbano de la cuidad, tienen en este gobierno la atención que no recibieron en la última década.

Contamos con el respaldo de gremios y empresarios de la ciudad, nos hemos dedicado a liderar los proyectos prioritarios que por tanto tiempo han estado en lista de espera. El gobierno nacional está atendiendo los objetivos que en consonancia con nuestro plan de desarrollo nos hemos trazado”.

El mandatario se refirió a logros como “el traslado de la Base Naval, el ordenamiento costero, el nuevo aeropuerto, macroproyectos que están en la agenda del presidente Santos, y que han contado con todo el acompañamiento del Distrito para su formulación y futura ejecución”.

Duque refirió a las críticas sobre su postura frente al Ministro de Minas. “Por otro lado, hace unos días el Ministerio de Minas dio reversa a la decisión de quitarle a los municipios el recaudo de la sobretasa a la gasolina, está decisión, de la cual fui abanderado, no recibió los mismos titulares que los que me dedicación por haber utilizado, de buena fe, el término de una condición para referirme a lo que pretendía hacer el Ministro de Minas, sin embargo el resultado fue el que pretendíamos, que no desfinanciaran la inversión de la ciudad”, dijo.

Denuncia que existen “intereses políticos”

El mandatario se refirió a los intereses de sus detractores. “Posiblemente algunas personas más interesadas en propósitos políticos o electorales, que no están todavía a la vista, no están notando el punto de transformación que Cartagena ha empezado a desarrollar. Es cierto, estamos en una etapa apenas de aproximación y estudios, pero también es cierto que eso no estaba pasando antes. Primero la gente no es una frase de gobierno, es una estrategia que en el 2017 ya está empezando a mostrar sus frutos.”

“Así como debemos emplearnos a fondo para darle continuidad y seguimiento a este plan de inversiones nunca antes estructurado para la ciudad, también somos conscientes de otros asuntos que debemos atender y que pueden estar causando una impresión equivocada de la gestión del gobierno”.

“En días pasados un diario dedicó una página para señalar que Cartagena era la vergüenza social y ambiental del país, en eso estamos trabajando para cambiarlo, muestra de ello es la confianza del Gobierno”, expresó.

Sin respuesta

El Universal trató de conocer una respuesta de los miembros del movimiento de revocatoria contra Manolo Duque pero no fue posible.