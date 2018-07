Refutan versiones en crónica televisiva sobre Enilce López

Allegados a la familia de la exempresaria del Chance, Enilce López,refutaron lo dicho sobre ella en una crónica emitida en el programa de televisión “Los Informantes". En el programa que dirige la periodista María Elvira Arango, que ha dado mucho de que hablar en el país y ha sido bastante comentado en las redes sociales, se afirma que López: “Pasó de la grandeza a la ruina; pasó de ser empleada del servicio, a la reina del Chance en Bolívar, y que amasó una fortuna de la que hoy no queda ni el rastro, tras haber construido un imperio con juegos de azar”; pero que la suerte le cambio tras mandarla a la cárcel por un homicidio y ser condenada a 37 años. En una comunicación, soportada con familiares, se desvirtúan esas afirmaciones y el contenido de la crónica televisiva.“Muestran una mentira de cómo ha sido la vida de la empresaria Enilce López, y no la “La gata” como la han apodado estos medios, para crear controversia”, dice un familiar.

“Ella no tuvo la necesidad de ser muchacha de servicio, no vendió tintos y nunca se reunió con paramilitares”, dijo el vocero de la familia.

Los familiares sostienen, sobre un pasaje del programa de televisión, que ella sí estuvo en la vivienda de la excongresista Eleonora Pinedo “donde había muchos políticos de la época, pero lo hizo para rogar por su vida y la de su familia ya que eran objetivo militar de las AUC que les exigían vacunas, y que además no sabía con quién se iba a reunir, en este lugar en donde se encontraba el señor alías Diego Vecino y Santander Lozada, y que tampoco sabía que allí estaría Mancuso”, al cual no conocía.Advierten sus parientes que a López nunca la cuidaron miembros de un grupo para denominado “La Esperanza” como se dice en el documental, sino que siempre la cuidaba “La Policía, el DAS y miembros de la Marina”.El vocero de la familia de López dice que la condena por 37 años de cárcel, “es injusta, a pesar de haber demostrado su inocencia, con pruebas de que nunca tuvo nada que ver con la muerte de ese señor, que-según esta versión- fue una asesinado por la guerrilla por orden de alias Martín Caballero”. También sostiene que López “fue una empresaria que generó empleo a más de 25 mil trabajadores del chance y no a 5 mil como lo sostiene la crónica”. Sobre los bienes que le han incautado el vocero informó que aún no la han vencido en juicio y que demostrarán la legalidad de los mismos. El vocero jurídico de la familia advierte que el programa televisivo no habría buscado o contrastado “otras fuentes” para emitir la crónica.

Habla Cancino

Sin embargo en la crónica realizada por la periodista cartagenera “La Nena” Arrázola, fue entrevistado el abogado de López, Iván Cancino, quien de paso desvirtúa la relaciones de la empresaria con paramilitares entre ellos con Rodríguez Gacha y con Salvatore Mancuso. Cancino sostiene en el programa que “todo eso ha sido una leyenda”. Cancino sostiene en la entrevista que en lo concerniente al caso sobre si López lavó dinero o no para los paramilitares “hoy el ese caso está en proceso en un juzgado de Cartagena”.Cancino asegura en el programa que la familia de López ha sido injustamente perseguida.

Igualmente, sus familiares advierten que la hoy joven Wendy Vanessa si ganó reinados en la Costa, por su simpatía y belleza. Sobre los bienes que le quitó el Estado, aseguran sus allegados que “los han destruido para buscar guacas, cosa que no existe”.

Vea la crónica completa aquí

https://noticias.caracoltv.com/los-informantes/enilce-lopez-parece-no-tener-chance-de-que-el-azar-juegue-su-favor-ie134