‘Renunciatón’ alborota al Partido Liberal

Luego de 13 años de ser liberal, de que se formara como político dentro de uno de los partidos tradicionales del país, Jaime Hernández Amín, exsecretario de Educación de Cartagena, dijo #YoMeVoy. Para él, el partido ha adoptado una posición “burocrática” que no le permite generar ideas liberales a favor de la ciudadanía y perdió por completo su sentido.

A través de esa etiqueta en redes sociales publicó un video con sus razones, y es usada por muchos más.

No es el único, en Bolívar varios dimitieron de este partido y a nivel nacional ya son cerca de 2 mil personas. Principalmente en rechazo a que el jefe del liberalismo, César Gaviria, recientemente, llevó a que el partido no se declarara en oposición frente al gobierno de Iván Duque, que era para ellos la opción más coherente luego de perder las elecciones y no tener mayor identidad con el nuevo mandatario.

“Hay más de una razón por la cual renuncié al Partido Liberal, la primera tiene que ver con la falta de afinidad que tiene el partido con la gente. El electorado ha cambiado, es más culto, tiene más información y no solo se basa en ideologías sino de lo que pasa en su día a día, tanto en realidades macro como micro”, explicó Hernández Amín.

Además aseguró que no fue una decisión fácil, más bien fue dolorosa, pero que no comparte la estructura histórica para obtener “cupos y curules en el Gobierno”.

Su reto es seguir por un camino que no esté trazado, desde un sector alternativo que movilice mejores posibilidades para las personas y sean analizados desde otro punto de vista.

“Dejó de ser un partido abierto a todo el mundo, ya no se pueden expresar ideas y las votaciones se negocian con espacios burocráticos. Esto deja de ser útil y pierde sentido”, resaltó el exintegrante del Partido Liberal.

Entre los que han renunciado aparecen los exministros Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, Yesid Reyes, Cecilia López, como también dirigentes como Ramiro Bejarano y Juan Sebastián Rozo.

Le enviaron una carta a Gaviria diciendo: “Tenemos claro que en el estado anodino en que se encuentra el partido no hay espacio alguno para plantear nuestras posiciones y preferimos apartarnos de su institucionalidad para salir de manera libre e independiente a defender las verdaderas ideas liberales en todo el territorio nacional”.

El Universal intentó comunicarse con el senador Lidio García y el representante a la Cámara Silvio Carrasquilla, también pertenecientes a este partido, para conocer su posición al respecto pero no fue posible obtener su respuesta.

Los que se quedan

Una parte de los actuales congresistas se pronunciaron a favor del partido. El senador Mario Castaño aseguró que “sí me quedo en el Partido Liberal porque es un partido de vanguardia, que se ha renovado y porque es un partido responsable y recoge el pensamiento de centro que quiere la sociedad colombiana”.

Algunos preguntaron, a través de Twitter, al exaspirante a la Presidencia Humberto de la Calle si él también renunciaría por la falta de apoyo del dirigente, pero hasta el momento no se ha hablado al respecto.

El miércoles en la mañana, los que se mantienen en la colectividad instalaron una pancarta en la reja de la sede del partido rechazando al sector liderado por el expresidente Ernesto Samper y el exministro Juan Fernando Cristo, en donde se dice: “Hasta nunca el 8000”.

