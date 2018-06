"Santos brilla por su ausencia en el caso del PAE en Cartagena": Cure

La representante Karen Cure, del Partido Cambio Radical, se mostró preocupada por los servicios de alimentación que deben recibir los niños en los centros de educación del Distrito de Cartagena.

“Quiero reiterar mi preocupación por la situación a la que hoy se enfrenta Cartagena. Hace varias semanas expresé públicamente mis reparos sobre el supuesto plan de choque puesto en marcha por la Alcaldía por parte de Sergio Londoño con el cual pretendían contratar en enero el Plan de Alimentación Escolar (PAE) para las instituciones educativas de Cartagena. Estamos a mitad de año y no hay PAE contratado en Cartagena. El drama de nuestros niños no tiene fin, hay quejas diarias de los padres de familia cuestionando las razones por las cuales no se entregan los refrigerios a los niños y niñas”, dijo Cure.

La constancia fue presentada ante la Cámara de Representantes. “Ya hay niños desmayados en los colegios y esta situación afecta completamente el entorno escolar y el derecho a una educación digna. Si bien es cierto la alimentación que se entrega en los colegios no es la comida principal, para muchos de nuestros niños y niñas es un complemento fundamental

¿Qué más esperan las autoridades nacionales? ¿Dónde está la Procuraduría General de la Nación? ¿Cuál es el interés oculto detrás de la Alcaldía de Cartagena? ¿A quién beneficia la crisis de gobernabilidad? ¿Por qué el silencio del Ministerio de Educación?”, preguntó la representante bolivarense.

La congresista expresó que: “Como si fuera poco el presidente Juan Manuel Santos, brilla por su ausencia; señor presidente le recuerdo que aún no se termina su mandato y que el Distrito de Cartagena hace parte del territorio nacional. Hay una situación de emergencia que no tiene salida, la negligencia y la crisis de gobernabilidad son incontenibles; necesitamos medidas inmediatas”