Santos entrega balance de sus siete años de gobierno

Un balance de sus siete años de gobierno dio el presidente Juan Manuel Santos a los colombianos en la noche de este jueves, a días de iniciar su último año de gestión. En su discurso, el mandatario afirmó que su interés no es otra cosa que terminar bien.

“Hoy quiero decirles que no hemos terminado: ¡todo lo contrario! Yo no estoy buscando votos, ni me presentaré a ninguna elección. Lo único que me interesa es que terminemos bien lo que empezamos. Y nos queda un año de trabajo arduo para consolidar y multiplicar los avances que hemos logrado”, dijo.

El presidente habló de varios de los grandes temas de interés nacional. En materia de seguridad afirmó que las cifras de homicidio y secuestro hoy son las más bajas de los últimos 40 años, pero que igual falta por hacer.

Resaltó que sin las FARC las Fuerzas Armadas se concentrarán en combatir todas las formas de inseguridad como el ELN, las bandas criminales y la delincuencia común. Dentro de lo cual también se incluye el narcotráfico.

“Es un desafío enorme. Los cultivos de coca aumentaron y estamos actuando ya para hacerle frente a esa realidad. Nos pusimos una meta: erradicar, mínimo, 100.000 hectáreas de coca –50.000 mediante sustitución voluntaria, y 50.000 a través de erradicación forzosa–. Y estamos trabajando para cumplirla”, dijo, recordando que las incautaciones de cocaína han superado los récords.

Resaltó los esfuerzos que se han hecho en empleo, también por reducir la pobreza, de la cual dijo ya han salido más de 5.100.000 compatriotas. Y habló de vivienda.

“En estos siete años se han construido 1.400.000 viviendas y más de la mitad de ellas las hemos subsidiado a las familias de menores recursos y a muchas familias de clase media. Es más: el año próximo completaremos 135.000 viviendas entregadas gratis a las familias más pobres del país”, dijo.

Sobre la salud reconoció que es un “servicio que deja mucho que desear”, pero resaltó que hace menos de diez años la cuarta parte de los colombianos no estaban en el sistema de salud.

“Hoy tenemos cobertura universal. Y nuestro reto ahora es mejorar la calidad y la oportunidad en el servicio de salud, que repito, está funcionando bien”, dijo.

Frente a educación aseguró que se avanzó en la construcción de 30.000 aulas escolares para que los niños estén en el colegio y en jornada única. En educación superior destacó la formación del SENA y el programa de ‘Ser Pilo Paga’.

Mientras que en materia económica resaltó que la producción de café subió un 25 % y que el campo va a ser un sector líder de crecimiento económico sin las FARC.

“Esperamos que el segundo semestre sea mejor, y ya hay señales alentadoras: las exportaciones y la inversión extranjera aumentaron, y la inflación bajó. Y el turismo va disparado”, dijo

“Nos queda un año de trabajo; un año en el que debemos, y podemos, consolidar e incrementar los avances sociales, económicos, de seguridad y de paz”, dijo.

Aseguró que se va seguir arrinconando a los corruptos: “Para enfrentarlos debemos atacar de frente la corrupción. Los corruptos les roban el futuro a los colombianos, y vamos a atacarlos donde más les duele: la plata”.

Y agregó: “No tenemos que pensar todos igual, pero sí podemos remar todos en la misma dirección, que no es otra que la del bienestar y la tranquilidad de los colombianos. ¡A eso los invito! (…) Si trabajamos unidos, si lo hacemos juntos, tendremos la Colombia de oportunidades que siempre hemos soñado”.