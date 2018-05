Se abren las urnas para elegir a nuevo alcalde de Cartagena

Si bien es cierto no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. A las 8 de la mañana de este domingo 6 de mayo se abrieron oficialmente las urnas instaladas a lo largo y ancho de Cartagena y sus corregimientos para que los cartageneros elijan a su nuevo alcalde, quien gobernará un año y medio.

Las opciones son Antonio Quinto Guerra, Andrés Betancourt, David Múnera, Javier Bustillo y Armando Córdoba, el ganador remplazará a Manuel Vicente Duque, luego de su renuncia al cargo, tras estar en prisión por estar involucrado en la elección irregular de la contralora Nubia Fontalvo.

El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, en la Institución Bellas Artes y en compañía del alcalde (e) Sergio Londoño Zurek y el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, hizo la apertura formal de los puestos de votación y anunció que la entidad tomó las medidas necesarias para dar garantías a la jornada.

Siendo las 8:00 am fueron abiertas las urnas para las elecciones atípicas de hoy en Cartagena. Damos inicio a la jornada sin contratiempos @Registraduria pic.twitter.com/Xurc7WobhA — Juan Carlos Galindo (@jcgalindovacha) 6 de mayo de 2018

En total hay 749.593 cartageneros habilitados para sufragar en las atípicas, de estos son 399.568 mujeres y 350.025 hombres. Estos podrán ejercer su derecho al voto en 70 puestos de votación y 1.562 mesas instaladas.

La Registraduría indicó que se imprimieron 759.300 tarjetones electorales y se instalaron 1.028 estaciones de biometría, distribuidas en 53 de los 70 puestos de votación de la ciudad en los que se podrán identificar a hasta 700 votantes en cada una.

Personalmente supervisé esta madrugada la distribución del material electoral a los diferentes puestos de votación en la ciudad de Cartagena para la elección atípica de alcalde que se realizará el día de hoy. @Registraduria pic.twitter.com/tJ62g3nFFP — Juan Carlos Galindo (@jcgalindovacha) 6 de mayo de 2018

Además 190 infovotantes de la Registraduría Nacional estarán en los puestos de votación, para entregar información a los cartageneros sobre dónde deben ejercer su derecho al voto.

En materia de seguridad, se espera una jornada tranquila en toda la ciudad y sus corregimientos, para ello la administración distrital en cabeza del alcalde encargado de la ciudad, Sergio Londoño Zurek, estableció la ley seca a partir de este sábado a las 6 p.m. y regirá hasta las 6 a.m. del lunes. También se estableció restricción del parqueo alrededor de los sitios dispuestos para las votaciones.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena indicó que cerca de 1.200 hombres se encuentran desplegados en todos los puestos de votación y 300 uniformados de reacción se encuentran disponibles, con el fin de evitar cualquier alteración de orden público y garantizar que los ciudadanos puedan votar en total tranquilidad.