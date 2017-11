Se crean 16 curules en la Cámara para las víctimas del conflicto

En la tarde de este jueves la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma constitucional que crea las 16 circunscripciones de paz, que incluye 177 municipios que tendrán, por primera vez en la historia del Congreso, representación real.

“En este último debate se permite que esas circunscripciones sean para las víctimas, eso mejora el texto que venía de Senado. Básicamente la diferencia con el texto de Senado es que allí no solo se podrían presentar víctimas sino cualquier habitante de esos lugares. El texto de Cámara solamente habilita para que se presente como candidato a quien certifique su condición de víctima ante la Unidad de Atención para las Víctimas”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Así mismo, sostuvo que a diferencia del texto aprobado por el Senado, en el que fueron incluidas las cabeceras municipales en las circunscripciones especiales de paz, en el articulado aprobado por la Cámara “se limita a las zonas rurales que son las más apartadas y las más golpeadas por el conflicto. Ese texto es mucho más fiel a lo que se pretendió en el acuerdo que es permitir a las víctimas mayor representación política”.

Según el documento aprobado en la Cámara de Representantes, “se excluirán las cabeceras municipales de cada uno de los municipios que la conforman y únicamente se habilitarán los puestos de votación y el censo electoral de la zona rural de estos. Se garantizará la participación de los habitantes de zonas rurales, apartadas y centros poblados dispersos de estas Circunscripciones, para lo cual la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá crear nuevos puestos de votación en dichas zonas”.

El jefe de la cartera puntualizó que no hay posibilidad de que las 16 curules incluidas en la Constitución con este proyecto terminen en manos de las Farc, “porque el partido político que se creó como resultado de los acuerdos no puede avalar candidatos en estas circunscripciones, así como tampoco ningún partido que tenga representación en el Congreso. Incluso, tampoco se podrán presentar como candidatos los desmovilizados de los grupos armados al margen de la ley. No hay ninguna posibilidad de que las Farc se queden con esas curules”.

La norma, que fue radicada en el mecanismo especial de Fast Track, incluye 16 curules adicionales para los periodos 2018-2022 y 2022-2026.

Con respecto a las declaraciones de la Registraduría en las que el organismo electoral asegura que no hay recursos para garantizar esas elecciones, el ministro aseguró que se aprobó un artículo transitorio que habilita a la Registraduría para realizar los adelantos concernientes a la logística y así garantizar las elecciones en estos lugares, “además se habilitó al Ministerio de Hacienda para desembolsar lo que se requiere para garantizar que se puedan hacer las elecciones”.

Sin embargo, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, criticó el proyecto. “En lo personal y junto con mi bancada voté negativamente. Participamos con aportes críticos y logramos limitar el concepto de víctima. Ahora los padres, los hijos y el cónyuge de la víctima pueden ser considerados así, porque la ley como venía decía que los familiares de los guerrilleros podían aspirar, que la mujer del 'Mono Jojoy' podía ser representante, que los abogados que asistían a las víctimas también podían hacerlo; una vagabundería absoluta que logramos cortar”.

A su turno, uno de los ponentes de la ley, Berner Zambrano, aclaró que las listas se votarán en voto preferente y que no estarán cerradas, además que serán listas cremallera, es decir con la misma cantidad de hombres y mujeres.

El articulado aclara que será elegido como representante de la circunscripción el candidato más votado dentro de la lista, que su elección se hará en tarjeta separada de las que corresponden a las circunscripciones ordinarias para la Cámara de Representantes y que “los candidatos y las listas no podrán realizar alianzas; coaliciones o acuerdos con candidatos o listas inscritas para las circunscripciones ordinarias para la Cámara de Representantes. La violación de esta norma generará la pérdida de la curul en caso de resultar electos a la circunscripción transitoria especial de paz”.

Entre las circunscripciones se encuentran municipios del departamento de Arauca, Antioquia, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Caquetá, Huila, Chocó, Meta, Guaviare, Bolívar, Putumayo, Magdalena y Córdoba.

