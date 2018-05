“Se debe construir acuerdos alrededor de la paz, no de la mermelada”: Petro

El candidato presidencial Gustavo Petro, en entrevista con la W Radio aseguró que se deben construir acuerdos sobre la base de la construcción de paz en el Congreso y no sobre la ‘mermelada’, como se ha venido haciendo.

“Ningún gobernante ha tenido mayorías en el Congreso. El dato del 11 de marzo determinó que las bancada con mayor fuerza es la alternativa, y es la base para no permitir la mermelada, sino sobre lo fundamental que es la paz”, dijo el candidato.

Petro también negó que el capitalismo sea el origen de las desigualdades en el país. “La corrupción de la cual también hace parte el feudalismo asociado al narcotráfico ha llevado a la pobreza a más del 80% de los ciudadanos de Colombia. No el capitalismo", y agregó que el instrumento fundamental para la igualdad social es la educación.

En cuanto a las noticias falsas, dijo no estar de acuerdo con estas prácticas. “Las violencias verbales siempre generan a alguien que aprieta el gatillo siempre. Nosotros no estamos aquí para destruir candidatos rivales”.

Petro aseguró que su propuesta no es socialista, como muchos la llaman, sino que va en pro del desarrollo capitalista. “Yo he sido de izquierda y no me arrepiento de eso, pero lo que propongo no es un programa de izquierda. El problema de Colombia es que no se ha desarrollado el capitalismo”.

En relación al resultado de las elecciones del domingo 27 de mayo afirmó que fue la victoria de una sociedad libre que votó por su propuesta de una nueva política. “Las ciudadanías libres tienen que crecer más. Esa victoria que viene para segunda vuelta depende de que crezcan más y que cambiemos la perspectiva de lo que se llaman acuerdos políticos en Colombia", agregó.