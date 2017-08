Se desinfló revocatoria del alcalde de Turbana, Senén Cantillo

El alcalde de Turbana, Senén Cantillo, dijo que es una “irresponsabilidad” el hecho de que unas personas hayan promovido una revocatoria de su mandato, para después desistir de ese propósito ante la Registraduría de ese municipio.

“Estos ciudadanos no han sido serios, eso da tristeza porque es una afrenta para Turbana y un irrespeto para el país; ellos no cumplieron con lo que dice la ley”.

Dijo que los argumentos de sus opositores “siempre fueron una sarta de mentiras, porque dijeron que yo había dejado perder 200 viviendas, pero se demostró que eso era mentira porque ahí están las casas; dijeron que yo no pagaba unas viviendas en donde se cuidaban a unos niños en Ballestas y resultó que eso es del resorte del departamento no mío; dijeron que yo tenía un contrato con esas casas, mentira; y que la gente no me quiere, algo que es muy subjetivo porque eso no se puede medir”, explicó el mandatario.

Cantillo destacó que a los promotores de la revocatoria, cuyo líder es Amaury Marrugo, desistieron de la iniciativa, les dieron seis meses y no presentaron las firmas.

Dijo que uno de sus opositores, miembro del comité revocatorio, lleva 500 derechos de petición algo que considera “desproporcionado”.

Le pidió a las autoridades que las revocatorias se hagan de manera responsable.

“Eso es un desgaste y un perjuicio para la comunidad, y para el Estado; esta administración sí está gestionando, nuestro presupuesto es de $13 mil millones, pero hemos gestionado más de $100 mil millones para obras, canchas, escuelas, viviendas y calles”, dijo el funcionario. Recordó que por algo fue elegido el mejor alcalde del país por la revista del Congreso.