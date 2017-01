Se habrían perdido más de $6 mil millones en 2015, según Contraloría

La contralora distrital, Nubia Fontalvo, reveló una relación de presuntos hallazgos fiscales por más de 6.835 millones de pesos, producto de una auditoría practicada a las dependencias del Distrito, tales como la Secretaría General, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT; la Secretaría de Educación Distrital; la Secretaría de Participación y Convivencia Ciudadana; Valorización; y Corvivienda. Los hallazgos se limitan a la vigencia del 2015, siendo el alcalde Dionisio Vélez Trujillo.

De acuerdo al informe, la comisión auditora encontró en las instalaciones del almacén de la Alcaldía, irregularidades como el mal estado de 96 cartuchos de tinta para impresoras valorados de $77 millones de pesos.

Tarjetas profesionales falsas

La revisión minuciosa de la Contraloría no paró ahí. El ente de control recopiló una serie de irregularidades en la Secretaría General, en 16 contratos que suman más de 163 millones de pesos en presunto detrimento, (recursos presuntamente perdidos), por cuenta de que no se cumplieron los objetos de los contratos, los documentos aportados eran insuficientes o no había experiencia para la misión contractual, o incluso, hubo el aporte de tarjetas profesionales falsas para la prestación de órdenes de servicio.

Asimismo se halló un contrato (N° 3866-3 de diciembre de 2015 ) por valor de tres millones de pesos, en posible detrimento patrimonial, ya que el contratista aportó documentos falsos, como diplomas y tarjetas profesionales.

Comparendos caducados

Los hallazgos fiscales incluyen la prescripción de comparendos por infracciones de tránsito, exoneraciones y derogaciones por más de 4.886 millones de pesos.

Para la Contraloría, el no haber realizado esos cobros coactivos, causan “una lesión al patrimonio del Distrito en la cuantía antes descrita”.

Un taller en el club que no se realizó

Asimismo la entidad encontró que a través de la Secretaría de Educación se realizó un contrato por 70 millones de pesos para un taller de contratación pública para directivos docentes, en el Club de Profesionales. El taller se habría realizado el 10 de diciembre de 2015, pero la comisión auditora halló, basada en una carta de respuesta de la gerencia del Club, que solo se realizó un evento en ese sitio el 9 de diciembre pero por otra entidad por algo más de 6 millones de pesos.

Además, la comisión de la Contraloría halló un contrato de unión temporal entre la Fundación para el Desarrollo Sostenible en el Caribe Colombiano (Fudesca) y Corvivienda, para la ejecución de las obras de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento de viviendas o en la ciudad y la zona insular con un sinnúmero de inconsistencias que suman más de 486 millones de pesos en presunto detrimento patrimonial .

En el EPA

El Establecimiento Público Ambiental no escapó a la lupa de la Contraloría.

De acuerdo al informe, el EPA aportó $307 millones de pesos en la ejecución de un convenio con la Fundación Tecnológica Comfenalco para adquirir el Sistema CIGA, (software de datos), prescindiendo del uso del Sistema SIGOB que al igual que el CIGA, permite ejecutar la gestión documental. Esa inversión es considerada como presunto detrimento.

El total de hallazgos fiscales fueron 35 en estas dependencias mencionadas que suma los más de 6.835 millones de pesos.

Hallazgos penales y disciplinarios

El informe de la Contraloría Distrital se limitó al 2015, pero fue desarrollado por el equipo de la contralora Nubia Fontalvo en 2016. La funcionaria destacó que se hicieron 35 hallazgos fiscales; 53 disciplinarios, y 5 penales.

La entidad anunció que: “Todos los hallazgos sin excepción serán trasladados ante las autoridades competentes, para la investigación pertinente”.

Dentro de los hallazgos se detectó que entidades como el Epa hicieron contratos innecesarios. “El Epa invirtió unos recursos considerables en la adquisición de un software pese a contar con uno que cumplía con las mismas funciones”.