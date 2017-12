Seguidores de Carlos Caicedo celebraron la libertad de su líder político

Los gritos de justicia que emitieron cientos de samarios en favor de Carlos Caicedo y Rafael Martínez terminaron convirtiéndose en jubilo y satisfacción, luego que el precandidato presidencial y el alcalde electo de Santa Marta fueron dejados en libertad, tras ser capturados el pasado martes por órdenes de la Fiscalía General de la Nación.

La medida fue ordenada por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, quien consideró como no válidos e insuficientes los argumentos presentados por la Fiscalía a la hora de solicitar medida de aseguramiento, puesto que el proceso aún se encuentra en investigación y no se tienen pruebas en las acusaciones, sin olvidar que las defensas de Caicedo y Martínez tuvieron bases suficientes para sostener que sus apoderados no representan ningún peligro para la sociedad.

El contexto del caso dejó un mal sabor de boca entre los ciudadanos seguidores de Caicedo, que dicen, han sido testigos de la trasformación social y urbanística en la capital magdalenense durante las dos últimas administraciones distritales, y a los que les pareció sospechoso el repentino y rápido accionar del ente judicial, el cual aún no procede con la misma celeridad en otros hechos provenientes de la política tradicional del Departamento. Situación que rechazó Caicedo de forma contundente.

“El Juez ha decido dejarnos en libertad. Este proceso era un montaje, un falso positivo de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Néstor Humberto Martínez, miembro de Cambio Radical, que ha convertido a la Fiscalía en un instrumento de persecución política a favor de un candidato presidencial, Germán Vargas Lleras y sus aliados corruptos en el Caribe y el Magdalena, en donde los clanes Cotes y Díazgranados en lo absoluto han sido investigados, no así, las investigaciones sí se adelantan contra el alcalde Martínez y el suscrito, Carlos Caicedo, quien tiene alrededor de 30 investigaciones impulsadas por la Fiscalía en los últimos seis meses, a partir de cuando decidí poner mi nombre en consideración de los colombianos para levantar una candidatura ciudadana y de las regiones a la Presidencia de la República”, señaló.

Caicedo también fue contundente al recalcar que le es curioso que el señor Vicente Guzmán, director de la Fiscalía seccional Magdalena, haya sido puesto por el magistrado Gustavo Malo, quien hace parte del cartel de la toga.

“Es curioso que la orden procedía de un juez de Cartagena que, como a Guzmán, lo trajeron atropelladamente desde esa ciudad hace año y medio para hacer estos montajes. Y el señor fiscal, Salustiano Fortich (encargado de su caso), que era defensor público hace cuatro meses, ha estructurado una cantidad de investigaciones, llevando más de 10 en contra nuestra, por instrucciones del director, que salió a tratarnos a nosotros como criminales”, indicó.

Del mismo modo, el aspirante fue enfático al poner en tela de juicio a la procuradora regional Patricia Correa.

“Ella fue mandada por la regional y pidió cárcel para nosotros. Ni siquiera confinamiento de vivienda, sino carcelario. Ésta, que defiende los derechos de los ciudadanos, seguramente fue direccionada por su jefe político para esta decisión. Afortunadamente no se salieron con la suya, pretendían impedir la libertad del alcalde y la mía, de manera injusta. Ojo, podríamos estar ante un cartel de la Fiscalía que han estructurado en contra de este movimiento ciudadano al que no han podido derrotar en las urnas el clan Cotes, Díazgranados y el señor Vives”, aseguró.

Asimismo, el exmandatario continuó denunciando al ministerio público ante la ciudadanía tras apuntar: “Aquí hay una procuradora regional de Cambio Radical, que fue oposición del alcalde. Ella y otros, son personas que se refugian en organismos, para lograr desde allí lo que no pudieron hacer en las urnas, ¿les preocupa que podamos impulsar candidatos a la Cámara y al Senado que les puedan abrir un boquete a sectores alternativos, frente al control de esta bancada parlamentaria que no sirve absolutamente para promover un proyecto de ley en el congreso, para hacer un debate que valga la pena?”

Mientras que con respecto a los colombianos que le manifestaron su apoyo durante las audiencias, agregó: “En la defensa, dijeron que toda Santa Marta estaba enardecida por los actos de corrupción ‘nuestros’. A sabiendas que Santa Marta sí está enardecida pero por el desgobierno y la corrupción que había antes de estos dos gobiernos ciudadanos. ¿Dónde están las investigaciones por el mercado público?, ese sí era un elefante blanco y duró 12 años en construcción, donde los paramilitares tenían control sobre él, será porque le tenían miedo y estaban aliados con ellos. ¿Dónde están las investigaciones por la calle 30, por la Avenida de El Río, por la piscina olímpica?, ¿dónde están los condenados por la Vía de la Prosperidad y por el PAE en el Magdalena?, ¿dónde están los políticos que gobernaban, como los Díaz Granados y los Cotes?, ellos no hicieron lo que hacemos, y somos nosotros los investigados", dijo.

Carlos Caicedo también agradeció a Gustavo Petro, Clara López y Antonio Sanguino, por su respaldo: “Gracias a ellos, quienes se manifestaron contra esta injusticia.

Finalmente, concluyó: “Quiero hacer un reconocimiento a la administración de justicia del país, particularmente a los jueces de control y al Juez de control de garantías que conoció este caso porque se ha evitado un atropello y finalmente fue la decisión del Juez que evitó que la Fiscalía y la Procuraduría se salieran con su propósito de confinarnos en centros carcelarios y tratarnos como sujetos peligrosos para la sociedad, siendo eso la piedra angular para sostener la medida de aseguramiento. Afortunadamente hay una justicia independiente que garantiza la libertad de inocentes como nosotros y le pone límites a una Fiscalía desbordada por su jefe político a nivel nacional, lo que está deslegitimizando esa importante institución”.