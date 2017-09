Según fallo del Consejo de Estado Useche no debió posesionarse

Siguen las noticias en torno al concejal Jorge Useche. Un fallo en segunda instancia del Consejo de Estado a favor del concejal Rodrigo Reyes del mismo partido Conservador, confirma que quien debió posesionarse como concejal fue Reyes y no el concejal Useche.

“El Consejo de Estado, resalta en este fallo que efectivamente la Comision Escrutadora Departamental, actuó con vicio al hacer “falsa motivación”, es decir me quitaron votos y esta célula no comprobó, no sustentó, solo comparó y no rectificó los votos que me quitaron”. Es decir el concejal siempre fui yo; y se demuestra que fui víctima de prácticas amañadas”, explicó Reyes.

El fallo se desprende de una demanda electoral presentada por el hoy concejal Reyes, ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, en 2016, para que se le reconociera como concejal aduciendo que la Comisión Escrutadora “de manera ilegal y fraudulenta le quitó unos votos, lo perjudicó y no permitió que se posesionara como concejal”.

El caso es que Reyes entró al Concejo no por Useche sino por la salida del concejal Zaith Adechine, quien perdió su curul por una demanda electoral, debido a la inhabilidad porque su hermana era funcionaria de Iderbol.

Ahora lo que habrá que aclarar es si Useche, hoy detenido en la cárcel de Sabanalarga, por el escándalo de la elección de la contralora Nubia Fontlavo, sigue ostentando o no la credencial o deberá salir para que entre quien le siga en votos.

Asimismo el Consejo de Estado también le negó una tutela al exconcejal Zaith Adechine quien buscaba mantener su curul.