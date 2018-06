Segunda vuelta, prueba de fuego para la Registraduría

La elección del nuevo presidente de la República ha demandado grandes esfuerzos por parte de las autoridades electorales, debido a que toda la jornada se ha desarrollado en un clima político polarizado, un contexto que ha generado situaciones antes impensables en una contienda electoral como esta. Por eso, cuando Colombia se apresta a elegir entre Gustavo Petro e Iván Duque quién será el nuevo presidente, son grandes los retos para que la contienda se desarrolle de manera exitosa.

Uno de los principales desafíos del Gobierno es vencer el abstencionismo, que amenaza con romper el record de afluencia de votantes logrado durante la primera vuelta presidencial. De acuerdo con la Registraduría Nacional, 19.636.714 colombianos ejercieron el derecho al voto de los 36.783.940 ciudadanos habilitados para hacerlo, lo que equivale al 53,38% del potencial electoral del país, una votación histórica, como lo señalaron las autoridades electorales y el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Dicho porcentaje podría disminuir por diferentes factores, como el rechazo que los dos candidatos generan en ciertos sectores de la sociedad, la fuerte promoción al voto en blanco y el hecho de que el día de las elecciones se jugarán tres partidos del Mundial de Fútbol de Rusia.

En 2014, durante la segunda vuelta presidencial entre los candidatos del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, y del Partido de la Unidad Nacional, Juan Manuel Santos, la participación fue de 15.818.214 votos, equivalentes al 47,97% del censo electoral. Cifra que superó el número de sufragantes en primera vuelta, que fue de 13.222.354 personas, el 40,09% del censo.

Para el caso de las elecciones del 2010, en la primera vuelta se registró una votación de 14.781.020 votos, equivalente al 49,29% del censo electoral, pero en segunda vuelta la cantidad de votantes descendió a 13.296.924, que representaron el 44,34%. En esa ocasión se enfrentaron Juan Manuel Santos y Antanas Mockus.

Vigilar las irregularidades que ya se presentaron

Para la Registraduría Nacional, otro de los retos que debe enfrentar está relacionado con ganar la confianza de la ciudadanía debido a las dudas que se generaron alrededor de la entidad, en especial con el formato E14, en las que se señalaban que se manipularon los resultados de votación en varias mesas.

En este sentido, la Misión de Observación Electoral (MOE) le recomendó a la Registraduría que para la segunda vuelta presidencial los formularios E14 de claveros, jurídicamente vinculantes, tengan el mismo tratamiento en la calidad de la digitalización y celeridad en la publicación que le dan al Formulario E14 de delegados, que no cumple sino una función meramente informativa y sin ningún valor legal.

“No podemos seguir teniendo dos E14 diferentes. Da la sensación de estar jugando al teléfono roto cuando el resultado se puede modificar en un formulario que no tiene valor legal, que se sube de manera rápida en la página web, mientras que el que tiene valor legal, que es el formulario de claveros, tiene demoras en su acceso. Eso tenemos que modificarlo”, aseguró Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Sin embargo, el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, afirmó que este tipo de ajustes no se pudieron realizar para la segunda vuelta presidencial debido a que dicho trámite requiere de una revisión legal que no se puede hacer en un tiempo tan corto como el que hay entre la primera vuelta presidencial y la segunda. No obstante, agregó que desde la Registraduría se les ha insistido a los jurados sobre la forma correcta de diligenciar el formulario E14 y qué hacer en caso de que deban recurrir a enmendaduras.

Frente a las dudas que se generaron en las redes sociales por la supuesta alteración de los resultados, el registrador reiteró que no se trató de fraude, sino de equivocaciones que ya fueron revisadas. “Nosotros hicimos las revisiones del caso. Se trató sí de algunas enmendaduras de los jurados en algunos ejemplares del E14, pero confrontados los E14 de claveros, que son la base del escrutinio, y los formularios E24 de los escrutinios, vimos que no había ningún tipo de diferencia en los votos. Luego no hubo ningún tipo de dificultad y menos de fraude electoral”, añadió.

No obstante, el Consejo Nacional Electotral (CNE) señaló en días pasados, ante 27 reclamaciones interpuestas por la campaña de la Colombia Humana a los resultados de las votaciones del pasado 27 de mayo, que hubo inconsistencias en algunos formularios E14 y E24 que generaron pequeñas diferencias en los resultados.

De este modo, el CNE, luego de hacer una revisión a contrarreloj , declaró que se encontró inconsistencia en 84 mesas de votación y por este motivo al candidato Gustavo Petro se le sumaron 238 votos más de lo ya establecido en el preconteo, lo que significa que su votación neta quedó en 4.855.069. A Iván Duque, por otra parte, se le restaron 257 votos y su votación neta quedó en 7.616.857.

Extensión de tiempos entre primera y segunda vuelta

Otra de las fallas en el sistema electoral se evidenció con la revisión solicitada por la campaña de Petro, se concluyó que es necesario contemplar la posibilidad de extender el tiempo intermedio entre la primera y segunda vuelta electoral para elegir presidente y así lo manifestó la presidente del CNE, Yolima Carrillo.

“Es inaplazable que se tenga que legislar en función de que los tiempos que hay entre primera y segunda vuelta son absolutamente cortos para hacer revisiones en escenarios donde los resultados sean estrechos. Aquí la lección aprendida para el país, el Congreso y las instituciones, es que necesariamente se tienen que tomar medidas en materia de orden constitucional y legal con el fin de que en un próximo evento electoral el CNE pueda tener el tiempo necesario para hacer revisiones de escrutinios”, señaló Carrillo.

Según Alejandra Barrios, pese a que no hay riesgo electoral, hay zonas del país en las que hay alerta en materia de seguridad durante el desarrollo de las elecciones, que necesitan estar monitoreadas. “Estamos hablando del departamento del Chocó, donde hay presencia de grupos armados ilegales. Hay que garantizar que los ciudadanos sin importar su opción política, puedan asistir a votar. En Catatumbo, seguimos teniendo ciudadanos con temor a movilizarse, sobre todo en medio y alto Catatumbo, también en Tumaco, Nariño”, agregó.

Para mantener seguridad en estas zonas, de acuerdo con Barrios, es importante que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantenga su palabra de cese al fuego unilateral durante la jornada electoral, tal y como lo hicieron en las votaciones de primera vuelta presidencial.

Sin embargo, el registrador Galindo afirmó que espera que para este domingo las cosas se mantengan con la misma tranquilidad de las elecciones del 27 de mayo, que fueron las más tranquilas de los últimos años, teniendo en cuenta el despliegue de seguridad que harán las Fuerzas Militares a lo largo del territorio nacional.

Ataques a la página web

Otro de los riesgos que deberá enfrentar la Registraduría está relacionado con los ataques a la página web que se presentan constantemente, sobre todo durante las elecciones, como sucedió durante la primera vuelta. Ante esto, según Galindo, hasta el momento todos han sido neutralizados.

“Vamos a brindar las garantías que le da siempre la Registraduría a los votantes, un proceso que ha sido preparado con todo cuidado, con todo esmero por parte de los 3.800 funcionarios, por parte de los supernumerarios y por parte de todos los aliados tecnológicos y logísticos que utilizamos para el proceso electoral, una organización adecuada”, señaló el registrador.

Tras los escándalos que rodearon la primera vuelta presidencial, todos los ojos están puestos en que la Registraduría sea la gran vencedora de la jornada y logre sortear los inconvenientes que se puedan presentar durante las elecciones del domingo.

No obstante, Alejandra Barrios señaló que todos inconvenientes y fallas en el sistema electoral que se han demostrado en los últimos meses reiteran que es necesario hacer una reforma electoral, pero resalta el esfuerzo que ha hecho la Registraduría por avanzar, sobre todo, en brindarle acceso a la información a la ciudadanía.