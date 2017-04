Seis años de prisión a exalcaldes Carlos Díaz y Alberto Barbosa, y Chartuni

El Juzgado 3° Penal del Circuito de Cartagena de Indias ordenó en fallo de primera instancia 6 años de cárcel contra los exalcaldes de Cartagena: Carlos Díaz Redondo y Alberto Barbosa, por los presuntos delitos de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, luego de que la Fiscalía demostró las irregularidades en la contratación de las obras del parque Las Flores y la Plazoleta Capítol de la ciudad.

De igual forma, el juez condenó a 6 años de prisión a Enrique Chartuni González quien era Secretario de Infraestructura Distrital de ambas administraciones, y a 5 años y 8 meses a Boris Burgos Burgos, que para la época de los hechos era profesional universitario de la Alcaldía e interventor de la obra ya mencionada que tenía un costo de $128 496 149.

La Fiscalia informó que a los cuatro exfuncionarios se les concedió el beneficio de detención domiciliaria.

Sobre las investigaciones

El ente acusador logró concluir que la falta de concertación de la administración municipal con los vendedores estacionarios (que para el año 2003 estaban ubicados en el parque Las Flores), para reubicarlos en otro sitio, conllevó a que el consorcio El Parque, encargado de la construcción, incumpliera con las obras y no las entregara en el plazo previsto, lo que generó un sobrecosto por encima de los topes estatales permitidos.

Según las investigaciones, inicialmente las obras tendrían un costo de $128 496 149, pero terminó costando $284 000 000, incluyendo el presupuesto que estaba destinado para la obra de la Plazoleta Capítol, la cual no se construyó.

El 20 de noviembre de año 2003, la Alcaldía entregó al consorcio El Parque un anticipo del 50%, pero se percataron que no estaban incluidos los módulos para los vendedores, por lo que se hizo una adición de $30 810 297. Luego, se suscribieron dos contratos adicionales; uno de $60 693 553 y otro de $57 747 280, y un reajuste pactado de $6 252 719.

Las obras en el parque de Las Flores comenzaron en marzo del año siguiente, luego que los vendedores salieron del sitio; finalmente el consorcio las entregó el 7 de junio del año 2007.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que realizó el levantamiento topográfico del plano de la zona, hizo las tomas fotográficas y los análisis comparativos del acta de liquidación de cantidades de obras ejecutadas con las que estaban en el terreno, logrando determinar que hubo un sobrecosto de $68 842 165.

“Se concluye entonces que las fallas en la planeación de la obra de recuperación paisajística y urbanística de la plazoleta Capítol, fue de tal magnitud que impidió se iniciara la ejecución, hecho que pretendió justificarse con mayores cantidades de obras en el parque Las Flores”, explicó la Fiscalía.​

En diálogo con este medio, el exalcalde Carlos Díaz Redondo manifestó que apeló la desición del juez y que lo importante es que la obra en mención no ha generado afectaciones para los vendedores ni para la ciudadanía.

"Aún no me han notificado de este fallo. Lo importante es que la decisión se está tomando sobre una obra que no ha tenido inconvenientes y que benefició a cerca de 150 vendedores (...) pero vamos a apelar".