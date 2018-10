Senadora Galvis confronta a alcalde por obras contratadas para la Localidad 3

La senadora bolivarense Daira Galvis Méndez envío el pasado 8 de octubre una carta al alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, en la que solicita al mandatario responder a un derecho de petición dirigido a Patricia Zapata Negrete, alcaldesa de la Localidad Industrial y de la Bahía (Localidad 3) que ésta funcionaria nunca respondió. (Ver derecho de petición aquí)

En la misiva, la senadora pide a la alcaldesa menor información sobre un convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía Local 3 y Edurbe con el objeto de “unir esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de vías en pavimento rígido y construcción y adecuación de escenarios deportivos en la localidad Industrial de la Bahía”.

En el derecho de petición, Galvis Méndez requiere conocer en detalle las cantidades de obras, descripciones, precios unitarios, así como barrios y sectores donde se van a ejecutar cada una de las obras que hacen parte del convenio cuyo valor global es de $2.759.092.421.

“La señora alcaldesa de la Localidad 3 no ha respondido por lo que le solicito a usted como presidente de la Junta Directiva de Edurbe S.A. y superior inmediato de la alcaldesa recaude la información requerida para que me sea entregada ya que las comunidades que supuestamente se beneficiarían de la cuantiosa inversión señalada en el convenio están preocupadas porque el convenio cumplió un año de suscrito y a la fecha no se ven las obras”, expone la senadora.

El convenio priorizó las siguientes obras: Pavimento rígido de la cra 68b entre calle 12 y bolsillo La Victoria; construcción en pavimento rígido de la calle 6a entre la cra 80c y 80d, tramo entre la cra 80d y 80e del barrio La Florida; construcción en pavimento en concreto rígido de la carrera 80d, pavimento rígido de la cra 68a entre calle 4d y bajada a Villa Cuba barrio San Pedro Mártir; construcción de pavimento en concreto rígido de la calle 7 infantes entre las manzanas a, b, c, d y e sector Francisco de Paula del barrio Nelson Mandela; construcción de pavimento rígido de la cra 21 y calle 11 entre calle 15 y kra 20 tv 21, entre calles 11 y 9 y cra 20 entre calle 12. Además del canal del Dique en el corregimiento de Pasacaballo y construcción en pavimento en concreto rígido de la calle 7b entre cra 58d del barrio 20 de Julio.

ElUniversal.com.co se comunicó con la alcaldesa de la Localidad 3, Patricia Zapata, para conocer su postura frente al caso, pero no respondió nuestras llamadas.

Por su parte, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira expresó que al tratarse de un derecho de petición de un congresista "contestará de fondo y dentro del término de ley (5 días hábiles) e indagará por qué no respondió la alcaldesa en el término previsto”.

De manera extraoficial, este medio conoció que algunas obras si fueron culminadas aunque no en los tiempos establecidos y otras se ejecutan este año.