Senadora pide que Procuraduría investigue caso de estudios de la UdeC

La senadora Sandra Villadiego, de La U, dijo que “la Universidad de Cartagena se pifió con la elaboración de los estudios patológicos y de sismorresistencia que hizo para los 16 edificios que construyeron los Quiroz en Cartagena”.

Señaló que lamenta que se haya generado pánico y temor, que deja a 106 familias bajo la amenaza de un desalojo y que estas sean motivadas por un estudio preliminar y no definitivo, el cual hoy es cuestionado y del que se dice que hubo plagio, tal como lo dieron a conocer los medios de comunicación.

“Este caso deja en entredicho a la ingeniería de Cartagena. No es posible que el rector no conozca estos estudios para lo que se contrató a la Universidad. Me pregunto entonces, ¿quién firmó el documento preliminar que fue entregado al Distrito?

Villadiego pidió a la Procuraduría, con la rapidez que ha venido actuando, inicie cuanto antes las investigaciones sobre la elaboración de estos estudios preliminares, más aún cuando se dice que existe plagio en los mismos, y que hoy tienen en zozobra a muchas familias.