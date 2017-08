“Ser primo hermano y darle consejos al alcalde no es delito": abogado

Hoy se reanuda la audiencia en la que la fiscal 53, Liliana Velásquez, insistirá en la medida de aseguramiento con cárcel contra el alcalde Manolo Duque y los demás detenidos por presunto concierto para delinquir y otros delitos, cometidos en torno a la elección de Nubia Fontalvo como Contralora.

Los abogados del alcalde, su primo José Julián Vásquez, el concejal Jorge Useche y la contralora Nubia Fontalvo, presentaron el sábado un amplio acervo de pruebas para rebatir los argumentos condenatorios de la Fiscalía contra los imputados.

Los cuatro afrontan un lío jurídico que los mantiene detenidos en el búnker de las Fiscalía, desde que fueron capturados el pasado 2 de agosto, por una serie de interceptaciones del celular de Useche.

A partir de estas escuchas, en las que Useche habla con concejales, con su esposa y otras personas, la Fiscalía busca demostrar que los tres funcionarios y JJ Vásquez, armaron un plan “criminal” para apropiarse de la Contraloría y otras dependencias del Distrito.

Dice la Fiscalía que por la elección de la Contralora se habrían pagado 32 millones de pesos a varios concejales (lo que Useche menciona como libros) y se dieron puestos como dádivas a algunos de ellos configurando el delito de cohecho, dineros que habrían salido del bolsillo de JJ.

Las grabaciones destapan y tocan a otras dependencias y personas que serán la base, según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de otras capturas y operaciones.

“Ser primo no es delito”

Pero para los abogados defensores Juan Carlos Cabarcas, Hernando Osorio y William Castaño, los delitos imputados son atípicos, es decir no se configuraron o no se pueden demostrar por falta de pruebas. Para Cabarcas quien defiende al alcalde Manolo, “la Fiscalía ha incurrido en 25 falacias, hasta el punto de detener al alcalde de Cartagena quien no hizo parte de ningún plan criminal”.

Cabarcas y Osorio han expresado que los audios pueden tener interpretaciones distintas y que no conllevan a demostrar los presuntos delitos.

Cabarcas presentó lo que consideró “varias evidencias documentales y demostrativas que desvirtúan las afirmaciones de la Fiscalía de que varios cargos en la Contraloría, el Dadis, Ider, DATT, fueron producto de un trueque ilícito, pactado el 7 de enero en el despacho del alcalde”.

Manifestó que su cliente Manolo Duque y su primo José Julián Vásquez, “nunca estuvieron en esa supuesta reunión en el despacho haciendo un pacto ilegal con varios concejales para elegir a Fontalvo”.

Sobre el “poder en la sombra” que el propio Fiscal General le endilga a Vásquez dice: “José Julián habla con varias personas según los audios, pero en ningún momento habla de que quiere apropiarse de dinero alguno”.

“Ser primo hermano del alcalde no es delito, ser su consejero tampoco, dar consejos a su primo o hablar con él no es delito; además la Fiscalía no ha presentado ningún audio en donde el alcalde le diga a José Julián ve y apropiate de tal dinero. Lo que sí es delito es desarrollar actividades delictivas aprovechándose de la condición del alcalde y eso no aparece en ninguno de los audios”, agregó el defensor.

Para el abogado no hay razón para que el alcalde Manolo Duque permanezca detenido.

El abogado Osorio por su parte considera que muchos de los audios presentan errores en la información con la que se pretende demostrar los delitos, entre ellos que hablan de 20 concejales cuando en realidad son 19 los que conforman esa corporación.

Así las cosas hoy se conocería la decisión del juez cuarto penal sobre si hay o no cárcel para los imputados mientras sigue el juicio oral.