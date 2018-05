Sergio Fajardo anunció que votará en blanco

El excandidato presidencial Sergio Fajardo informó este jueves que para la segunda vuelta el 17 de junio votará en blanco, siendo coherente con lo dicho en campaña en donde manifestó que ni con Iván Duque, ni Gustavo Petro eran alternativa de Gobierno.

En una carta pública a todo su electorado, cerca de 4,6 millones de electores que le acompañaron el pasado domingo, sostiene: “Yo, Sergio Fajardo, voy a votar en blanco. En la campaña dije una y otra vez que ni Duque, ni Petro, y no lo hice como una artimaña estratégica. Lo dije porque pienso que ninguno de los dos representa lo que nosotros queremos para Colombia: un país unido en medio de las diferencias que lo enriquecen, un país que le da la espalda a la política tradicional para poder luchar en serio contra la corrupción, una sociedad que respeta los acuerdos de paz, una política que no diga cualquier cosa con tal de ganar”.

Considera que “quienes votaron por nosotros son ciudadanos libres, serenos, atentos, pensantes, críticos. No siguen simplemente órdenes” y precisa que “para nosotros el voto no es una obligación, es una convicción. Es un acto de confianza que se refrenda libremente en cada elección”.

Insiste que lo suyo en la campaña fue “una política que hace de la educación el motor de la transformación social y que escucha e incorpora a una nueva generación de jóvenes como nunca antes la habíamos tenido: lúcida, crítica y constructiva. Precisamente, porque no representan lo que queremos, es que competimos con ellos. No he cambiado de opinión. Invito, eso sí, a todas esas personas a votar y participar libremente. Así haremos en la Coalición Colombia”.

Sostiene que esa alianza se mantendrá activa para ir a las elecciones de 2019, “creemos que la confianza es el resultado de actuar coherente y consistentemente ante la ciudadanía. Por eso dijimos y decimos que nadie debe estar donde no quiere estar. Creemos en el valor de la palabra, en el respeto por las personas. Creemos en el poder de la pedagogía para explicar y atraer a nuestros votantes. Estamos convencidos de que la forma como se hace la campaña define la forma como se gobierna”.

De otra parte, en la mañana de este jueves las directivas de la Alianza Verde se reúnen para definir si dejan en libertad a sus electores para la segunda vuelta.