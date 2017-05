Sí habrá consulta de revocatoria en El Carmen

Uno de los dos comités que se inscribió en la Registraduría de El Carmen de Bolívar, con miras a recoger firmas para revocar el mandato del alcalde municipal, Rafael Gallo Paredes, tiene luz verde de la entidad para realizar el proceso electoral de consultar a los carmeros si quieren o no que el alcalde continúe en el cargo.

El aval se lo otorgó la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral tras un proceso de revisión minucioso de las firmas.

Ante esto, el delegado del Registrador Nacional en Bolívar, explicó que “solo falta comunicarle la decisión al gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, quien deberá convocar a elecciones de revocatoria”.

De esa gestión se encarga la Registraduría de El Carmen de Bolívar, es por ello que aún no se puede hablar de fecha para la jornada de revocatoria.

De acuerdo a la Ley 1757 de 2015; en la revocatoria del mandato el pronunciamiento popular se adopta si gana la mitad más uno de los votos ciudadanos que participen en la respectiva convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea menos de 40% de la votación total válida registrada el día en que se eligió al respectivo alcalde. Si como resultado de la votación no se revoca el mandato del funcionario, no podrá volver a intentarse en lo que resta de su período.

De acuerdo al registrador, los votos válidos en el municipio de El Carmen son 33.222 votos, lo que quiere decir que el 40% son 13.289 votos. Lo anterior indica que la mitad más uno de esos votos válidos son 6.645 votos los que deberá obtener el sí a la revocatoria.

Firmas recogidas

El comité de firmas “El Carmen se respeta”, cuyos voceros son Fred Torres Gutiérrez y Luis Miguel Buelvas presentaron ante la Registraduría para su revisión 6.200 firmas recogidas.

De estas los peritos de revisión y verificación validaron aproximadamente 3.150 firmas, pero eso fue suficiente para lograr la aprobación de la revocatoria.

Dentro de las motivaciones para pedir la destitución del alcalde esgrimen que existen atrasos en las obras públicas del municipio, aumento de la inseguridad ciudadana, aumento en la venta y consumo de drogas, entre otras irregularidades

Aducen que obras como los acueductos rurales de los corregimientos de Caracolí y San Isidro, la vereda Paty Vaca y Arena del Sur, siguen inconclusos.

Así las cosas, en manos del gobernador de Bolívar está la decisión de definir la fecha para la que será la primera jornada electoral de revocatoria del mandato en Bolívar.

Otros alcaldes

Bolívar es el departamento en donde hay más comités recogiendo firmas para procesos revocatorios. Existen los dos comités en El Carmen de Bolívar; el comité “Porque la ciudad manda” en Cartagena, para revocar el mandato del alcalde Manolo Duque; en Turbana, el comité para revocar al alcalde Senén Cantillo; en Zambrano, al alcalde Alberto Murillo Palmera; en Córdoba Tetón, a la alcaldesa Karina Becerra; y en Marialabaja para revocar al alcalde Carlos Coronel.

En el municipio de Río Viejo, el comité por firmas que pretendía revocar el mandato del alcalde Onel Jiménez Pimineta desistió ayer mismo de la recolecta de las firmas, de acuerdo a la Registraduría Departamental.

Los cambios de las revocatorias

Una tormenta política se ha desatado por la gran cantidad de procesos de revocatoria presentados a lo largo del país.

En la actualidad las autoridades electorales, Registraduría Nacional y Consejo Nacional Electoral, tramitan las solicitudes para revocar a tres gobernadores, cinco alcaldes de ciudades capitales y 95 municipios, lo que significa un poco más del 10% de los mandatarios que fueron elegidos en 2015.

La revocatoria de mandato, nació con la Constitución de 1991; y fue reglamentada en 1994. Luego de ello vinieron dos reformas, una en 2003, en la que se bajaron umbrales de participación y se eliminó el requisito de recolección de firmas para la inscripción de los comités promotores; y otra en 2015, que redujo los umbrales de participación.

Audiencias

El Consejo Nacional Electoral informó que los próximos 15 y 16 mayo se realizará una audiencia pública a los procesos de revocatorias, en la cual los comités promotores de las revocatorias, así como los alcaldes y gobernadores procesados, podrán tomar la palabra para referirse a ese mecanismo de control ciudadano.

el proceso de recolección de firmas en El Carmen de Bolívar, logró 6.200 firmas de las cuales fueron certificadas como válidas 3.150 firmas.//el universal.