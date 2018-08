“Sí habrá sentencia penal condenatoria en caso Manolo Duque”: fiscal

El exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, obtuvo la libertad por vencimiento de términos el pasado 8 de agosto tras permanecer 11 meses en la cárcel de Sabanalarga, Atlántico, vinculado a un proceso por presunta corrupción en la elección irregular de la excontralora Distrital, Nubia Fontalvo en 2016.

La defensa de Duque Vásquez explicó que la medida que también cobijó a su primo hermano José Julián Vásquez, y a Nubia Fontalvo, obedeció a que se había cumplido el plazo de 248 días que tenía la Fiscalía para presentar las pruebas en contra de su procesado.

En entrevista con El Universal, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sostuvo que, aunque Manolo Duque haya obtenido la libertad provisional, el proceso por presunta corrupción continúa y sí hay lugar para una sentencia penal condenatoria.

“La libertad provisional que haya obtenido el exalcalde en este momento no significa que el proceso no continúe y que la contundencia de las pruebas no deba conducir a que en juicio podamos obtener, como lo pretende la Fiscalía, sentencia condenatoria”, dijo.

El jefe del ente acusador explicó que en materia de vencimiento de términos, el estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011) tiene una disposición que duplica los términos y “la norma quedó redactada en el sentido en que esos términos se duplican cuando se trate de delitos consignados en esa ley”.

“La ciudadanía en Cartagena conoció la contundencia de las pruebas sobre la dimensión de los ilícitos que se cometieron en la ciudad que constituyen un verdadero desafío a los valores que deben inspirar una administración pública. Puede ser que en estos temas menores de los plazos y las interpretaciones ocurran circunstancias como la de ahora, pero lo importante es que al final de esta historia, el juicio permita establecer responsabilidades de naturaleza penal”, añadió.

El fiscal agregó que con la entrada en vigencia de la ley 1908 de 2018 se podrá mantener la medida privativa de la libertad dentro de las distintas etapas del proceso y se permitirá fortalecer la investigación y judicialización de organizaciones criminales.

El caso

Luego de reunir más de 71 mil registros de llamadas interceptadas, la Fiscalía abrió investigación y un juzgado libró órdenes de captura contra el exalcalde Manuel Vicente Duque; el exconcejal Jorge Useche, José Julián Vásquez, abogado y primo de Manolo; y la excontralora distrital Nubia Fontalvo.

La Fiscal 53 Liliana Velásquez se mantiene en que hubo “un plan criminal” en el que se pactó elegir a Nubia Fontalvo como contralora en 2016, para poder apropiarse de puestos, prebendas y dádivas en dinero, presuntamente, orquestado por J.J Vásquez con el concurso de Useche y la anuencia del entonces alcalde Duque.