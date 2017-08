“Si me clavan a mí te clavan a ti”: esposa del concejal Useche

Un hombre identificado como Rafael habla con Ángela María Vergara, esposa del concejal Jorge Useche, para reclamarle una plata que invirtió en la campaña. La conversación termina acalorada.

Ángela: Aló

Rafael: Ya tengo la solución

Ángela: Cuente

Hombre: ¿Qué sabes tú del proceso de prescripción tuyo?

Ángela: ¿De cuál proceso?

Rafael: Del proceso de prescripción de la casa

Ángela: mmm el doctor Pelufo

Rafael: Ok, listo, yo se lo puedo pedir al doctor Pelufo, yo llevo el proceso y miramos cuántos metros cuadrados tiene esa casa, qué valor está, y dependiendo de eso me das un porcentaje de la casa a mí, dependiendo de lo que yo abone.

Ángela: No, si yo no hice ese trato contigo

Rafael: Sí, pero tienes una deuda conmigo

Ángela: No, yo no hice ese trato contigo. Espera los cuatro años y punto

Rafael: ¿Y si en los cuatro años no me resuelves nada?

Ángela: Ajá, bueno está bien

Rafael: yo te hago una pregunta: ¿tú me vas a pagar la plata que yo invertí o no me la vas a pagar?

Ángela: Voy a cumplir con los acuerdos que nos hicimos

Rafael: Por eso, hicimos un acuerdo. Según tú, no va salir nada, no va salir nada, no salio nada

Ángela: Pero hemos hablado de lo mismo diez mil veces, te he dicho que te arregles con mi papá y entonces vuelve otra vez, volvemos a lo mismo

Rafael: Espérate yo te hago una pregunta: si dentro de los cuatro años José Julián les incumple completamente, no quiere pedir con los ediles y les da cero pesos cero, ¿implica que mi ganancia fue cero y yo perdí todo? ¡Te estoy haciendo una pregunta!

Ángela: Yo tampoco tengo la culpa de eso

Rafael: Por eso, si eso pasa ¿yo no tengo mi dinero en el bolsillo?

Ángela: Yo tampoco la tengo, ni para dártela a ti. Tú eres político, y tú sabes qué pasa en política

Rafael: Si eso llega a pasar así, ya pasó. Estamos de acuerdo, así es

Ángela: Buscaré la forma, buscaré la forma de quitarme este karma de encima yo contigo

Rafael: Eso no es ningún karma

Ángela: Es que llevamos seis hp meses, y sabes como esta toda la hp mierda, porque lo haz chismoseado y lo haz preguntado por todo. Y vuelve y sigue el mismo tema. Es que en ningún momento he dicho que no, nunca he dicho que no. Ni a tu mamá, porque cuando no eres tú es tu mamá.

Rafael: Yo te voy hacer una pregunta ¿para estudiar si tienes plata pero para abonarme no tienes?

Ángela: No tengo, no tengo

Rafael: Entonces te la va a pagar Jorge

Ángela: No tengo todavía, no tengo. Haré un préstamo, no te metas en mis cosas personales porque son mis problemas,

Rafael: ¿Y por qué no haces el préstamo para pagarme a mí?

Ángela: No, no señor. Mi acuerdo contigo es responder sobre eso y si me clavan a mí te clavan a ti. Yo no tengo la culpa. Hablamos después. Chao.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.