“Siempre tengo una deuda con el departamento de Bolívar”: Padauí

El exrepresentante a la Cámara por Bolívar de Cambio Radical, Hernando Padauí, anunció ayer la renuncia a su curul para aspirar a la Gobernación de Bolívar. En un corto comunicado a la opinión pública, el político oriundo de Magangué, expresó que le aguarda “un compromiso más personal y directo con su región”.

En rueda de prensa realizada este jueves, Padauí explicó que la decisión de renunciar fue consultada y autorizada por sus electores.

“Tengo el convencimiento de que siempre tengo una deuda con el departamento de Bolívar, con la gente que me ha acompañado. Esta es una decisión consultada con la gente que me acompañó y con la gente que no me compañó. Yo fui a pedirles la autorización y consulté con mis electores”, sostuvo.

El médico obtuvo este año el mayor número de votos (79.518) entre los candidatos a la Cámara de Representantes y su partido se constituye hoy como la segunda fuerza electoral en el departamento de Bolívar.

En los municipios de Montecristo, San Jacinto del Cauca, Achí, Magangué, Pinillos, San Fernando, Margarita, Hatillo de Loba, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Altos del Rosario, Córdoba Tetón, Zambrano, El Guamo, San Juan Nepomuceno, Mahates, San Estanislao, Calamar, y Santa Catalina Cambio Radical obtuvo el mayor número de votos.

Padauí señaló que dar un paso al costado en su carrera como congresista fue un ejercicio de “desprendimiento, del poder, del ego y de las vanidades”. “Tomé la decisión porque creo que cumplí un ciclo y así como lo hice en el Congreso creo que lo puedo hacer mejor en el departamento de Bolívar con un compromiso más directo, al ciudadano, al bolivarense, y al cartagenero”, dijo.

El político destacó que los tres períodos como representante a la Cámara por Bolívar serán su carta de presentación a la hora de emprender su campaña a la Gobernación.

"Hemos trabajado en estos tres períodos para el beneficio de la gente. No estoy convencido de que soy la maravilla china en esto, soy un ciudadano común y corriente, con unas grandes ganas de trabajar y con un testimonio de una gestión que hoy está en el escrutinio de los bolivarenses".

En la contienda política a la Gobernación de Bolívar también se encuentran: Carlos Félix Monsalve, Luis Daniel Vargas, Álvaro Redondo, Vicente Blel, Fejed Alí Badrán, Dionisio Miranda Tejedor y Jesús Payares.