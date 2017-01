Siguen críticas a acuerdos distritales por altas cifras

Los exconcejales David Múnera y Adolfo Raad radicaron sendas peticiones al Distrito en la que exigen la ingeniería de detalles tanto de cada canal a intervenir en el acuerdo de Plan Matesro Drenajes Pluviales como la construcción de una nueva sede o Centro Administrativo Distrital CAD de la Alcaldía.

Los dos acuerdos fueron aprobados por el Concejo en el periodo que concluyó en extras el 31 de diciembre pasado.

El Plan de Drenajes Pluviales otorga facultades Edurbe para que administre recursos por 300 mil millones de pesos del Sistema General de Regalías (SGR) en 27 canales del Distrito. El acuerdo sobre el CAD se estima, según el Distrito, que ronda los más de 190 mil millones de pesos, que serán conseguidos a través de un crédito.

“¿Por qué el gobierno de Manolo Duque persiste en el engaño a Cartagena en señalar que el Plan Maestro de Drenajes cuesta $ 300 mil millones, cuando la realidad es que son $ 624 mil millones provenientes de los dineros que le corresponden al Distrito del SGP? Además creemos que el nuevo edificio administrativo no valdrá $ 190 mil millones sino $ 394 mil millones de los ingresos de libre destinación, predial en industria y comercio. El endeudamiento hasta el 2031 será de $ 1 billón 118 mil millones de pesos, cuatro veces superior al endeudamiento de la pasada administración”, opinó Múnera en carta a este medio.

Derecho de petición

Por su parte Raad Hernández radicó un derecho de petición al Distrito (ver copias anexas) en donde le exige, “De acuerdo a la ley 80 del 93, copia de la identificación del lote, el estudio del suelo, el impacto ambiental, y los diseños estructurales, arquitectónicos, hidráulicos y sanitarios en cuanto al proyecto CAD sede de la Alcaldía”. En el caso del Plan maestro de Drenajes Pluviales, Raad pide los diseños de los canales a intervenir con ingeniería de detalle de los canales y la relación de los predios a expropiar y su avalúo comercial, entre otras.

El siguiente es el texto completo del derecho de petición del exconcejal Raad:

DOCTOR

NAPOLEON DE LA ROSA

SECRETARIO DE HACIENDA DISTRITAL

CIUDAD

REFERENCIA: DERECHO DE PETICION VALOR DE LOS PROYECTOS DEL CAD Y DRENAJES PLUVIALES, POR 190.000.000.000. Y 300.000.000.000. MIL MILLONES RESPECTIVAME

ADOLFO DE JESUS RAAD HERNANDEZ, varón, mayor de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad, identificado con la CC # 9.089.949. De Cartagena, en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, teniendo en cuenta la información que aparece en la pagina política del periódico el Universal del día de hoy, donde nuevamente usted le miente a los cartageneros, y hace honor a la frase de Joseph Goebbels: “Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en verdad”, me permito solicitarle copia de los siguientes documentos, para tener certeza de donde salen los valores a los cuales se refiere en su entrevista.

Independientemente de las consideraciones especiales y necesarias para el desarrollo de un proyecto institucional, y que es deber cumplir con los principios establecidos en la ley 80/93, Planeación, transparencia, economía, y que para el caso que nos ocupa no se cumplen, le solicito copia a mis costas de los siguientes documentos:

1. Identificación del lote

2. Estudio de suelo

3. Impacto ambiental

4. Diseños estructurales

5. Diseños arquitectónicos

6. Diseños Hidráulicos sanitarios

7. Diseños eléctricos

8. Diseños de redes de gas

9. Diseños de redes de telefonía

10. Diseños de redes especiales de telecomunicaciones (Internet, DIRECTV, etc.)

11. Diseño de losa cubierta para Helipuerto

12. Diseño de vías externas, zonas verdes, zonas de ante jardín.

13. Diseño de parqueadero interno para residentes.

14. Diseños de parqueaderos internos y externos para visitantes.

15. Estudio de impacto socio económico socializado con las comunidades vecinas.

16. Especificaciones generales del Proyecto. (Debe especificar, Característica de la sub-estación eléctrica, transformador, planta eléctrica, contadores de energía, etc., números de ascensores, marca, capacidad de personas, adecuación de áreas y accesos para personas discapacitadas, dotación e instalación de difusores hídricos contra incendio o cualquier conflagración, antenas satelitales, tanques de reservas de agua, acabados del edificio, aires acondicionados, etc.)

17. Requerimientos de las Secretarías, institutos descentralizados, y unidades administrativas del distrito, así como su mobiliario y equipo.

18. Presupuesto de la obra con su respectivo análisis de precios unitarios, valor de la interventoría.

19. Licencia de construcción.

En cuanto al plan de Drenaje Pluviales copia a mis costas de los siguientes documentos:

1. Diseños de los canales a intervenir

2. Ingeniería de detalle de los canales

3. Relación de los predios a expropiar y su avalúo comercial

4. Relocalización de las redes de servicios públicos con sus respectivos permisos.

5. Presupuesto final con el apu, y valor de la interventoría.

NOTIFICACIONES

Boca Grande calle 6 Nº 5-21 edificio Boca Bahía apto 702

Cordialmente,

ADOLFO RAAD HERNANDEZ

CC Nº 9.089.949. DE CARTAGENA.